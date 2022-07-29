Россия выдаст жителям Донбасса сертификаты на квартиры

29 июля 2022 в 16:12 Размер текста - 17 +

Россия разработала план помощи пострадавшим гражданам ДНР и ЛНР Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жителям Мариуполя, потерявшим свои дома, будут выданы жилищные сертификаты с возможностью купить жилье на территории ДНР. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства эту идею поддержал, заявив, что такую практику надо распространить и на пострадавших жителей ЛНР. По словам Хуснуллина, сейчас составляется график восстановления Мариуполя в ближайшие три года. Однако тем жителям, кто не захочет ждать ремонта в домах, будут предложены жилищные сертификаты. «Мы просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте», — обратился Хуснуллин к Путину. Глава РФ идею одобрил, но и отметил, что это должно касаться не только Донецкой, но и Луганской Республики — «там, где это востребовано, где люди этого ждут». Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля. Кроме того, отметил вице-премьер, мариупольцы получат средства на ремонт внутри квартиры либо частных домов. Сумма будет определяться из расчета по шесть тысяч рублей на квадратный метр. Также рассматривается возможность единовременной выплаты тем, кто захочет отремонтировать дома самостоятельно. Россия проводит на Украине спецоперация с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.

Жителям Мариуполя, потерявшим свои дома, будут выданы жилищные сертификаты с возможностью купить жилье на территории ДНР. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин доложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава государства эту идею поддержал, заявив, что такую практику надо распространить и на пострадавших жителей ЛНР. По словам Хуснуллина, сейчас составляется график восстановления Мариуполя в ближайшие три года. Однако тем жителям, кто не захочет ждать ремонта в домах, будут предложены жилищные сертификаты. «Мы просим вас согласовать вариант выплаты жилищного сертификата с возможностью купить жилье на территории Донецкой Республики в любом населенном пункте», — обратился Хуснуллин к Путину. Глава РФ идею одобрил, но и отметил, что это должно касаться не только Донецкой, но и Луганской Республики — «там, где это востребовано, где люди этого ждут». Расшифровка встречи опубликована на сайте Кремля. Кроме того, отметил вице-премьер, мариупольцы получат средства на ремонт внутри квартиры либо частных домов. Сумма будет определяться из расчета по шесть тысяч рублей на квадратный метр. Также рассматривается возможность единовременной выплаты тем, кто захочет отремонтировать дома самостоятельно. Россия проводит на Украине спецоперация с 24 февраля. По словам Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса.