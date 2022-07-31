За референдумом в Запорожье будут следить наблюдатели из 16 стран

31 июля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

За референдумом о вхождении в состав РФ будут следить 16 стран Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители парламентов 16 стран, в том числе Евросоюза и Северной Америки? намерены наблюдать за референдумом в Запорожской области. Об этом сообщает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Они изъявляют желание к нам приехать, понаблюдать за выборами и помочь нам их легализовать с точки зрения прозрачности. Сегодня есть депутаты национальных парламентов, федеральных земель разного уровня — всего 16 стран. Это страны Евросоюза и Северной Америки», — приводит слова Рогова ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Также в Донецкой народной республике заявили, что референдум о вхождении в состав России может пройти в середине сентября. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства. Власти РФ подчеркивали, что операция призвала предотвратить кровопролитие со стороны Киева, пишет сайт VSE42.Ru.

Представители парламентов 16 стран, в том числе Евросоюза и Северной Америки? намерены наблюдать за референдумом в Запорожской области. Об этом сообщает член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов. «Они изъявляют желание к нам приехать, понаблюдать за выборами и помочь нам их легализовать с точки зрения прозрачности. Сегодня есть депутаты национальных парламентов, федеральных земель разного уровня — всего 16 стран. Это страны Евросоюза и Северной Америки», — приводит слова Рогова ТАСС. Ранее URA.RU сообщало, что референдум о присоединении Херсонской и Запорожской областей к России может состояться в сентябре. Также в Донецкой народной республике заявили, что референдум о вхождении в состав России может пройти в середине сентября. Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить мирных жителей Донбасса от геноцида. О захвате украинских территорий речи не идет, подчеркивал глава государства. Власти РФ подчеркивали, что операция призвала предотвратить кровопролитие со стороны Киева, пишет сайт VSE42.Ru.