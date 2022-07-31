Из-за нападения ВСУ на Севастополь сократили День ВМФ в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
По его словам, день Военно-Морского флота в Херсоне собирались отметить парадным шествием моряков и другими праздничными мероприятиями. Но после диверсии в Севастополе, где беспилотник атаковал штаб ВМФ, программу сократили.
«Моряки и активисты молодежных и ветеранских организаций возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову и к Вечному огню в парке Славы. Кроме того, в этом же парке заменили поврежденное красное знамя на флагштоке у монумента Победы на триколор. Во избежание диверсий все действия проводились под наблюдением дрона», — пояснил журналист агентства.
Ранее в Севастополе отменили празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) из-за атаки Украины по штабу Черноморского флота. ВСУ атакуют приграничные территории РФ из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля.
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Из-за нападения ВСУ на Севастополь сократили День ВМФ в Херсоне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. По его словам, день Военно-Морского флота в Херсоне собирались отметить парадным шествием моряков и другими праздничными мероприятиями. Но после диверсии в Севастополе, где беспилотник атаковал штаб ВМФ, программу сократили. «Моряки и активисты молодежных и ветеранских организаций возложили цветы к памятнику адмиралу Ушакову и к Вечному огню в парке Славы. Кроме того, в этом же парке заменили поврежденное красное знамя на флагштоке у монумента Победы на триколор. Во избежание диверсий все действия проводились под наблюдением дрона», — пояснил журналист агентства. Ранее в Севастополе отменили празднование Дня Военно-морского флота (ВМФ) из-за атаки Украины по штабу Черноморского флота. ВСУ атакуют приграничные территории РФ из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля.