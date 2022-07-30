30 июля 2022
29 июля 2022

Синоптики раскрыли, каким будет начало августа в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Жизнь Екатеринбурга в жару, жара, фонтан
Начало августа в Екатеринбурге будет жарким (архивное фото) Фото:

Начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте.

По данным Уральского УГМС, первого августа в Екатеринбурге будет кратковременный дождь, температура днем составит 21-23 градуса, ночью — 13-15 градусов. Второго августа осадков не ожидается, днем потеплеет до 22-24 градусов, ночью температура составит 13-15 градусов. Третьего августа ночью станет холоднее — 11-13 градусов, а днем ожидается 24-26 градусов. В третий день августа осадков также не ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в конце августа — начале сентября ожидаются минусовые температуры и снег. Такой прогноз приводит сервис Gismeteo.

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Начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте. По данным Уральского УГМС, первого августа в Екатеринбурге будет кратковременный дождь, температура днем составит 21-23 градуса, ночью — 13-15 градусов. Второго августа осадков не ожидается, днем потеплеет до 22-24 градусов, ночью температура составит 13-15 градусов. Третьего августа ночью станет холоднее — 11-13 градусов, а днем ожидается 24-26 градусов. В третий день августа осадков также не ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в конце августа — начале сентября ожидаются минусовые температуры и снег. Такой прогноз приводит сервис Gismeteo.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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