Синоптики раскрыли, каким будет начало августа в Екатеринбурге

Начало августа в Екатеринбурге будет жарким (архивное фото)
Начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте.
По данным Уральского УГМС, первого августа в Екатеринбурге будет кратковременный дождь, температура днем составит 21-23 градуса, ночью — 13-15 градусов. Второго августа осадков не ожидается, днем потеплеет до 22-24 градусов, ночью температура составит 13-15 градусов. Третьего августа ночью станет холоднее — 11-13 градусов, а днем ожидается 24-26 градусов. В третий день августа осадков также не ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в конце августа — начале сентября ожидаются минусовые температуры и снег. Такой прогноз приводит сервис Gismeteo.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»Подписаться