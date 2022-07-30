Синоптики раскрыли, каким будет начало августа в Екатеринбурге

31 июля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Начало августа в Екатеринбурге будет жарким (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте. По данным Уральского УГМС, первого августа в Екатеринбурге будет кратковременный дождь, температура днем составит 21-23 градуса, ночью — 13-15 градусов. Второго августа осадков не ожидается, днем потеплеет до 22-24 градусов, ночью температура составит 13-15 градусов. Третьего августа ночью станет холоднее — 11-13 градусов, а днем ожидается 24-26 градусов. В третий день августа осадков также не ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в конце августа — начале сентября ожидаются минусовые температуры и снег. Такой прогноз приводит сервис Gismeteo.

Начало августа в Екатеринбурге будет теплым и практически без осадков. Такой прогноз дают специалисты Уралгидрометцентра на официальном сайте. По данным Уральского УГМС, первого августа в Екатеринбурге будет кратковременный дождь, температура днем составит 21-23 градуса, ночью — 13-15 градусов. Второго августа осадков не ожидается, днем потеплеет до 22-24 градусов, ночью температура составит 13-15 градусов. Третьего августа ночью станет холоднее — 11-13 градусов, а днем ожидается 24-26 градусов. В третий день августа осадков также не ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге в конце августа — начале сентября ожидаются минусовые температуры и снег. Такой прогноз приводит сервис Gismeteo.