В ХМАО на депутата написали заявления из-за конфликта с южанами

03 августа 2022 в 18:12 Размер текста - 17 +

Депутата обвинили в разжигании межнациональной розни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пыть-Яхе на депутата городской думы Людмилу Завадскую написали заявление в полицию за разжигание межнациональной розни. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Написано два заявления. Первое от Людмилы Завадской, где она жалуется на молодых людей за порчу имущества в парке. А второе написано на Завадскую мамой одного из этих подростков. Написала она его после того, как в соцсетях ее сына начали оскорблять из-за происшествия в парке. Женщина уверена, что депутат разместила видео инцидента в интернете намерено для разжигания межнациональной розни. Сейчас по данным случаям проводится полицейская проверка», — сообщили в ведомстве. Сама Людмила Завадская отрицает обвинения в свой адрес. Она сообщила, что разместила видео ради того, чтобы найти молодых людей, которые, по ее мнению, вели себя не совсем корректно в семейном парке, а после скрылись с места происшествия. И к национальности подростков это никак не относится. «Я не делю людей на нации. Просто поступок молодых людей меня возмутил как автора проекта, как многодетную маму. Просто не допустимо такое поведение в общественном месте. Если бы эти ребята не скрылись, этого конфликта бы вообще не произошло. Но они убежали, и пришлось написать заявление. А вот сейчас написал на меня», — рассказала Завадская. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутат требует от южан извинений за скандал в парке. Депутата города Пыть-Яха Людмила Завадская написала заявление в полицию на молодых людей, которые, по ее словам, оскорбили в парке маму с ребенком. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пыть-Яхе на депутата городской думы Людмилу Завадскую написали заявление в полицию за разжигание межнациональной розни. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «Написано два заявления. Первое от Людмилы Завадской, где она жалуется на молодых людей за порчу имущества в парке. А второе написано на Завадскую мамой одного из этих подростков. Написала она его после того, как в соцсетях ее сына начали оскорблять из-за происшествия в парке. Женщина уверена, что депутат разместила видео инцидента в интернете намерено для разжигания межнациональной розни. Сейчас по данным случаям проводится полицейская проверка», — сообщили в ведомстве. Сама Людмила Завадская отрицает обвинения в свой адрес. Она сообщила, что разместила видео ради того, чтобы найти молодых людей, которые, по ее мнению, вели себя не совсем корректно в семейном парке, а после скрылись с места происшествия. И к национальности подростков это никак не относится. «Я не делю людей на нации. Просто поступок молодых людей меня возмутил как автора проекта, как многодетную маму. Просто не допустимо такое поведение в общественном месте. Если бы эти ребята не скрылись, этого конфликта бы вообще не произошло. Но они убежали, и пришлось написать заявление. А вот сейчас написал на меня», — рассказала Завадская. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО депутат требует от южан извинений за скандал в парке. Депутата города Пыть-Яха Людмила Завадская написала заявление в полицию на молодых людей, которые, по ее словам, оскорбили в парке маму с ребенком.