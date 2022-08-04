Август принесет челябинцам холодные ночи

По ночам в регионе будет по-осеннему холодно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ночные температуры в Челябинской области в ближайшие двое суток опустятся до +6 градусов. Днем в регионе сохранится жара, сообщает челябинский гидрометцентр

«Ночью 5 августа в Челябинской области температура воздуха будет от +10 до +15, в горах и низинах до +6. Днем воздух прогреется до +31 градуса. Будет дуть северо-восточный, северный ветер 2-7 метров в секунду, порывами до 13 метров в секунду», — говорится в прогнозе синоптиков.

В субботу, по данным гидрометцентра, ночью будет также прохладно — до +7. Днем сохранится знойная погода — до +32 с переменной облачностью, без существенных осадков. В воскресенье ночные температуры не опустятся ниже +11, днем +27…+32.