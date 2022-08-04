Челябинцам обещают жару в 32 градуса. Скрин

05 августа 2022 в 15:37 Размер текста - 17 +

Жара будет стоять в регионе все выходные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Челябинской области ожидают жару с температурой воздуха в 32 градуса. Согласно сообщениям областного гидрометеоцентра, жара будет сопровождаться штилем и отсутствием осадков. «Все выходные и в понедельник дневная температура будет находится на отметке 27-32 градуса тепла в зависомости от района. Ближайшие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в субботу в некоторых районах могут быть туманы», — сообщили в ЦГМС области. Специалисты отметили, что на протяжении всех выходных в области скорость ветра будет достигать всего лишь 2-7 метров в секунду. Однако в некоторых районах возможны порывы до 13 метров в секунду. Несмотря на высокие дневные температуры, ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 11 градусов, а иногда и до плюс 6. Ночью также, как и днем, осадков не ожидается. Ранее синоптики предупредили жителей о ночных заморозках, и о знойных температурах днем. По мнению специалистов, такие температурные качели продлятся в регионе весь август. Скрин: ЦГМС Челябинской области

В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Челябинской области ожидают жару с температурой воздуха в 32 градуса. Согласно сообщениям областного гидрометеоцентра, жара будет сопровождаться штилем и отсутствием осадков. «Все выходные и в понедельник дневная температура будет находится на отметке 27-32 градуса тепла в зависомости от района. Ближайшие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в субботу в некоторых районах могут быть туманы», — сообщили в ЦГМС области. Специалисты отметили, что на протяжении всех выходных в области скорость ветра будет достигать всего лишь 2-7 метров в секунду. Однако в некоторых районах возможны порывы до 13 метров в секунду. Несмотря на высокие дневные температуры, ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 11 градусов, а иногда и до плюс 6. Ночью также, как и днем, осадков не ожидается. Ранее синоптики предупредили жителей о ночных заморозках, и о знойных температурах днем. По мнению специалистов, такие температурные качели продлятся в регионе весь август.