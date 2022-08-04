04 августа 2022

Челябинцам обещают жару в 32 градуса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Жара будет стоять в регионе все выходные Фото:

В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Челябинской области ожидают жару с температурой воздуха в 32 градуса. Согласно сообщениям областного гидрометеоцентра, жара будет сопровождаться штилем и отсутствием осадков.

«Все выходные и в понедельник дневная температура будет находится на отметке 27-32 градуса тепла в зависомости от района. Ближайшие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в субботу в некоторых районах могут быть туманы», — сообщили в ЦГМС области.

Специалисты отметили, что на протяжении всех выходных в области скорость ветра будет достигать всего лишь 2-7 метров в секунду. Однако в некоторых районах возможны порывы до 13 метров в секунду. Несмотря на высокие дневные температуры, ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 11 градусов, а иногда и до плюс 6. Ночью также, как и днем, осадков не ожидается.

Ранее синоптики предупредили жителей о ночных заморозках, и о знойных температурах днем. По мнению специалистов, такие температурные качели продлятся в регионе весь август.

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В ближайшие выходные и в начале следующей недели в Челябинской области ожидают жару с температурой воздуха в 32 градуса. Согласно сообщениям областного гидрометеоцентра, жара будет сопровождаться штилем и отсутствием осадков. «Все выходные и в понедельник дневная температура будет находится на отметке 27-32 градуса тепла в зависомости от района. Ближайшие дни ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром в субботу в некоторых районах могут быть туманы», — сообщили в ЦГМС области. Специалисты отметили, что на протяжении всех выходных в области скорость ветра будет достигать всего лишь 2-7 метров в секунду. Однако в некоторых районах возможны порывы до 13 метров в секунду. Несмотря на высокие дневные температуры, ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 11 градусов, а иногда и до плюс 6. Ночью также, как и днем, осадков не ожидается. Ранее синоптики предупредили жителей о ночных заморозках, и о знойных температурах днем. По мнению специалистов, такие температурные качели продлятся в регионе весь август.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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