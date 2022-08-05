Жителей Нязепетровска возмутила тусовка детей у Вечного огня

Горожане считают, что устраивать посиделки на святых местах нельзя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители города Нязепетровск (Челябинская область) попросили полицию заняться группой подростков, которые устроили посиделки около мемориала Вечный огонь. По словам горожан, после тусовки детей на памятном месте остался мусор.

«Стыдно за такое воспитание детей, память наших отцов и дедов оскверняют, а ведь там, наверное, и фамилии родственников, проливших кровь и отдавших свою жизнь ради их жизней на земле. В связи с этим отвратительным поступком молодежи, которая попала в объектив камеры, официально просим мэра города направить в органы МВД по Нязепетровскому району заявление по установлению данных личностей и привлечению их к ответственности», — пишут пользователи в группе «Подслушано Нязепетровск», где выложено фото шестерых детей, сидящих вокруг Вечного огня.

Часть жителей сошлась во мнении, что с детьми должны провести беседу их родители. Еще часть не нашла в посиделках ничего предосудительного, предположив, что дети вечером просто решили погреться.