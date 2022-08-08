Тюменские физики нашли биологический аналог углю

При горении биотоплива не выделяются вредные выбросы оксидов серы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Тюменские и томские ученые разработали из скорлупы кедрового ореха биоуголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета.

«Ученые из ТюмГУ и ТПУ разработали и пустили в производство биоуголь из скорлупы кедрового ореха с добавлением специально обработанного крахмала картофеля в качестве связующего вещества. Пеллеты из такого угля можно будет производить в количестве одной тонны в час», — передает пресс-служба ТюмГУ.

При горении биотоплива не выделяются вредные выбросы оксидов серы, так как она не содержится в составе скорлупы. Также отсутствует неприятный запах. Производство кедрового ореха составляет 10-12 миллионов тонн в год, при этом отходы в виде скорлупы составляют 60 процентов от веса ореха. На территории Сибирского региона расположено примерно 80 процентов запасов сибирской сосны в мире, поэтому утилизация скорлупы кедрового ореха является актуальной задачей. Основными потребителями разработанного физиками продукта являются городские домохозяйства и рестораны.