08 августа 2022

Тюменские физики нашли биологический аналог углю

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Кузбасс. Угольные разрезы. Междуреченск, уголь, шагающий экскаватор, эш 2090С, угольный разрез
При горении биотоплива не выделяются вредные выбросы оксидов серы Фото:

Тюменские и томские ученые разработали из скорлупы кедрового ореха биоуголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета.

«Ученые из ТюмГУ и ТПУ разработали и пустили в производство биоуголь из скорлупы кедрового ореха с добавлением специально обработанного крахмала картофеля в качестве связующего вещества. Пеллеты из такого угля можно будет производить в количестве одной тонны в час», — передает пресс-служба ТюмГУ.

При горении биотоплива не выделяются вредные выбросы оксидов серы, так как она не содержится в составе скорлупы. Также отсутствует неприятный запах. Производство кедрового ореха составляет 10-12 миллионов тонн в год, при этом отходы в виде скорлупы составляют 60 процентов от веса ореха. На территории Сибирского региона расположено примерно 80 процентов запасов сибирской сосны в мире, поэтому утилизация скорлупы кедрового ореха является актуальной задачей. Основными потребителями разработанного физиками продукта являются городские домохозяйства и рестораны.

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Тюменские и томские ученые разработали из скорлупы кедрового ореха биоуголь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Тюменского государственного университета. «Ученые из ТюмГУ и ТПУ разработали и пустили в производство биоуголь из скорлупы кедрового ореха с добавлением специально обработанного крахмала картофеля в качестве связующего вещества. Пеллеты из такого угля можно будет производить в количестве одной тонны в час», — передает пресс-служба ТюмГУ. При горении биотоплива не выделяются вредные выбросы оксидов серы, так как она не содержится в составе скорлупы. Также отсутствует неприятный запах. Производство кедрового ореха составляет 10-12 миллионов тонн в год, при этом отходы в виде скорлупы составляют 60 процентов от веса ореха. На территории Сибирского региона расположено примерно 80 процентов запасов сибирской сосны в мире, поэтому утилизация скорлупы кедрового ореха является актуальной задачей. Основными потребителями разработанного физиками продукта являются городские домохозяйства и рестораны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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