Зампред КПРФ в ГД: от Ельцина и Горбачева пострадало много стран

09 августа 2022 в 12:52 Размер текста - 17 +

Зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков обвинил первого президента РФ Бориса Ельцина в страданиях многих стран Фото: Размик Закарян © URA.RU От политики первого президента России Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева сильно пострадали страны, экономика которых в советское время была «завязана на России». С таким заявлением выступил заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщает официальный сайт КПРФ. «Наращивание экономического потенциала нужно для того, чтобы наших друзей в мире становилось больше. Тех же, кто нашими друзьями уже является, нужно поддержать по-настоящему. России необходимо помочь тем, чья экономика была в советское время завязана на нас. Они слишком сильно пострадали от политики Горбачева и Ельцина. Мы очень задолжали некоторым странам. Куба — одна из них. Поэтому давайте возвращать долги и делать так, чтобы все знали, что Россия друзей не бросает!», — заявил Новиков. Ранее URA.RU сообщало, что в шоу телеведущего Владимира Соловьева назвали Ельцин Центр антироссийской колонией. Это далеко не первое подобное высказывание за последнее время. С марта 2022-го ЕЦ находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. Ранее URA.RU приводило детальную хронику скандала.

От политики первого президента России Бориса Ельцина и президента СССР Михаила Горбачева сильно пострадали страны, экономика которых в советское время была «завязана на России». С таким заявлением выступил заместитель председателя ЦК КПРФ, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Об этом сообщает официальный сайт КПРФ. «Наращивание экономического потенциала нужно для того, чтобы наших друзей в мире становилось больше. Тех же, кто нашими друзьями уже является, нужно поддержать по-настоящему. России необходимо помочь тем, чья экономика была в советское время завязана на нас. Они слишком сильно пострадали от политики Горбачева и Ельцина. Мы очень задолжали некоторым странам. Куба — одна из них. Поэтому давайте возвращать долги и делать так, чтобы все знали, что Россия друзей не бросает!», — заявил Новиков. Ранее URA.RU сообщало, что в шоу телеведущего Владимира Соловьева назвали Ельцин Центр антироссийской колонией. Это далеко не первое подобное высказывание за последнее время. С марта 2022-го ЕЦ находится под жесточайшей критикой российской общественности. Среди хейтеров музея — политики, люди искусств, звезды шоу-бизнеса, религиозные деятели. Ранее URA.RU приводило детальную хронику скандала.