Мэр Перми главным по озеленению города назначил общественницу

18 марта 2022 в 13:56 Размер текста - 17 +

Мэр Перми назначил ответственного за озеленение города Фото: Анна Майорова © URA.RU Директором нового муниципального учреждения, отвечающего за зеленые насаждения в Перми, будет эколог Екатерина Овчинникова. Об этом объявил глава города Алексей Демкин. «В ближайшее время директором нового муниципального учреждения „Городское зеленое строительство“ будет назначена Екатерина Овчинникова, известный пермский эколог. Жители города знают ее, в первую очередь, как руководителя общественной организации, создателя первой в Перми экотропы на Липовой горе», — написал Демкин в Telegram. Овчинникова с 2011 года возглавляла пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры», работала директором Дирекции ООПТ Пермского края. Создать отдельное учреждение, которое будет заниматься озеленением города, Демкин распорядился в конце 2021 года. Основной задачей «Горзеленстроя» станет выработка единых подходов к этой деятельности. В феврале этого года сообщалось, что мэрия организует муниципальный питомник для выращивания деревьев. Пока их закупают в других регионах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Директором нового муниципального учреждения, отвечающего за зеленые насаждения в Перми, будет эколог Екатерина Овчинникова. Об этом объявил глава города Алексей Демкин. «В ближайшее время директором нового муниципального учреждения „Городское зеленое строительство“ будет назначена Екатерина Овчинникова, известный пермский эколог. Жители города знают ее, в первую очередь, как руководителя общественной организации, создателя первой в Перми экотропы на Липовой горе», — написал Демкин в Telegram. Овчинникова с 2011 года возглавляла пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Центр экологической политики и культуры», работала директором Дирекции ООПТ Пермского края. Создать отдельное учреждение, которое будет заниматься озеленением города, Демкин распорядился в конце 2021 года. Основной задачей «Горзеленстроя» станет выработка единых подходов к этой деятельности. В феврале этого года сообщалось, что мэрия организует муниципальный питомник для выращивания деревьев. Пока их закупают в других регионах.