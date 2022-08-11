Ученые из ХМАО смогут предсказывать наводнения

Исследования географов из НВГУ помогут предсказывать наводнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исследования ученых-географов Нижневартовского государственного университета (ХМАО) позволят предсказывать наводнения. Об этом рассказали в НВГУ, опираясь на исследования группы географов вуза.

«Исследования говорят о потеплении и изменении климатических условий. Благодаря наблюдению за температурой мерзлотных бугров пучения в пределах анализируемых территорий в аспекте климатических изменений, мы сможем создать новые интерактивные картографические продукты, которые позволят прогнозировать природные катастрофы, в частности наводнения», — сказал руководитель группы, кандидат географических наук Сергей Коркин.

В университете добавили, что исследования ученых поддержало правительство ХМАО, Российский научный фонд и Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ). Работа по гранту РНФ продлится до 2024 года. Научно-исследовательский проект называется «Оценка трансформации ландшафтов в условиях изменения климата на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры».

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