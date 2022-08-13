Трасса М5 имеет большой трафик автомобилей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В районе Тюбука на трассе М5 в Челябинской области опрокинулась фура. На месте работают сотрудники ГИБДД. Соответствующее видео прислал читатель URA.RU.

«Проехал поворот на Тюбук. Лежит фура», — сообщил читатель URA.RU.

На кадрах видео большегруз находится на правой обочине дороги между Екатеринбургом и Челябинском в сторону Челябинска. Место аварии огорожено сигнальными конусами. На асфальте видны прерывистые следы торможения. Рядом уже находится экипаж ГИБДД.

В данный момент информации о погибших и пострадавших в ДТП нет. На звонок URA.RU в ГИБДД по Челябинской области в дежурной части не ответили.