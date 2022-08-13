Трасса М5 имеет большой трафик автомобилей (фото из архива)
В районе Тюбука на трассе М5 в Челябинской области опрокинулась фура. На месте работают сотрудники ГИБДД. Соответствующее видео прислал читатель URA.RU.
«Проехал поворот на Тюбук. Лежит фура», — сообщил читатель URA.RU.
На кадрах видео большегруз находится на правой обочине дороги между Екатеринбургом и Челябинском в сторону Челябинска. Место аварии огорожено сигнальными конусами. На асфальте видны прерывистые следы торможения. Рядом уже находится экипаж ГИБДД.
В данный момент информации о погибших и пострадавших в ДТП нет. На звонок URA.RU в ГИБДД по Челябинской области в дежурной части не ответили.
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»