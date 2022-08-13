13 августа 2022
12 августа 2022

На челябинской трассе М5 опрокинулась фура. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, мост, трасса, м5, автодорога, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Трасса М5 имеет большой трафик автомобилей (фото из архива) Фото:

В районе Тюбука на трассе М5 в Челябинской области опрокинулась фура. На месте работают сотрудники ГИБДД. Соответствующее видео прислал читатель URA.RU.

«Проехал поворот на Тюбук. Лежит фура», — сообщил читатель URA.RU.

На кадрах видео большегруз находится на правой обочине дороги между Екатеринбургом и Челябинском в сторону Челябинска. Место аварии огорожено сигнальными конусами. На асфальте видны прерывистые следы торможения. Рядом уже находится экипаж ГИБДД.

В данный момент информации о погибших и пострадавших в ДТП нет. На звонок URA.RU в ГИБДД по Челябинской области в дежурной части не ответили.

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В районе Тюбука на трассе М5 в Челябинской области опрокинулась фура. На месте работают сотрудники ГИБДД. Соответствующее видео прислал читатель URA.RU. «Проехал поворот на Тюбук. Лежит фура», — сообщил читатель URA.RU. На кадрах видео большегруз находится на правой обочине дороги между Екатеринбургом и Челябинском в сторону Челябинска. Место аварии огорожено сигнальными конусами. На асфальте видны прерывистые следы торможения. Рядом уже находится экипаж ГИБДД. В данный момент информации о погибших и пострадавших в ДТП нет. На звонок URA.RU в ГИБДД по Челябинской области в дежурной части не ответили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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