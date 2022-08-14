Коллектив завода «Урал» из Миасса продемонстрировал в Москве арсенал новой техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Автозавод «Урал» (Миасс, Челябинская область) разработал специальные автомобили для использования пожарными в чрезвычайных ситуациях. Как URA.RU рассказали в пресс-службе компании, машины будут доставлять пожарную команду и оборудование к месту ЧП.

«Представляем в рамках III Международного пожарно-спасательного конгресса спецавтомобиль. Это пожарная автоцистерна АЦ-6,0-40, предназначенная для доставки к месту пожара личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, проведения действий по его тушению и проведения аварийно-спасательных работ», — уточнили URA.RU на автозаводе.

Машина оборудована пожарным центробежным насосом, способным подавать 40 литров в секунду и обеспечивать напор воды на высоту до 100 метров. Установлена цистерна объемом 6000 литров и бак для пенообразователя на 360 литров.

Партнер предприятия, компания «МегаДрайв», изготовила автоцистерну с лестницей АЛ-30 на полноприводном шасси «Урал-43206» с колесной формулой 4×4, мощным 238-сильным двигателем и пятиступенчатой механической коробкой передач. В кабине способен разместиться расчет из трех человек. Максимальная рабочая высота лестницы — 30 метров. Микропроцессорная система управления автолестницей обеспечит безопасность эксплуатации, диагностику приборов и датчиков, перевод опор с основного пульта управления из транспортного положения в рабочее и обратно в автоматизированном режиме.

15 августа стартовал также международный военно-технический форум «Армия—2022». На мероприятии автозавод «Урал» представил целую серию новинок. Среди них автомобиль «Мотовоз-М» с электростанцией на борту и беспилотная машина. На стенде завода «Урал» побывал губернатор Алексей Текслер. Совместно с генеральным директором «Объединенной машиностроительной группы» Дмитрием Стрежневым и генеральным директором автозавода «Урал» Павлом Яковлевым руководители правительства области обсудили ряд вопросов в закрытом режиме.

На форуме в Москве Алексей Текслер ознакомился с беспилотником «Урал» и другой техникой автозавода, отметив коллектив за новые разработки Фото: пресс-служба автозавода «Урал»

Машины для пожарных миассцы представили на площадке в Кубинке Фото: пресс-служба автозавода «Урал»