Постпред РФ уличил Украину в лицемерии из-за зерна

17 августа 2022 в 18:05 Размер текста - 17 +

Украина не отправляет зерно бедным странам, заявил Михаил Ульянов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Только одно судно с украинским зерном прибыло в Африку, остальные прибыли в страны, которым не грозит голод. Об этом в своем telegram-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Из 21 судна с зерном на борту, вышедших за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод. Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?» — написал Ульянов. Ранее в МИД РФ заявили, что суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. При этом украинские власти неоднократно заявляли, что их зерно необходимо, чтобы избежать угрозы голода в бедных странах. Так, по данным The Wall Street Journal, американское госагентство USAID закупило украинского зерна более чем на 68 млн долларов, пишет RT.

Только одно судно с украинским зерном прибыло в Африку, остальные прибыли в страны, которым не грозит голод. Об этом в своем telegram-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Из 21 судна с зерном на борту, вышедших за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод. Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?» — написал Ульянов. Ранее в МИД РФ заявили, что суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. При этом украинские власти неоднократно заявляли, что их зерно необходимо, чтобы избежать угрозы голода в бедных странах. Так, по данным The Wall Street Journal, американское госагентство USAID закупило украинского зерна более чем на 68 млн долларов, пишет RT.