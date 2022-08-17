Постпред РФ уличил Украину в лицемерии из-за зерна

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День Уральского поля. Курган, пшеница, урожай, зерно
Украина не отправляет зерно бедным странам, заявил Михаил Ульянов Фото:

Только одно судно с украинским зерном прибыло в Африку, остальные прибыли в страны, которым не грозит голод. Об этом в своем telegram-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Из 21 судна с зерном на борту, вышедших за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод. Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?» — написал Ульянов.

Ранее в МИД РФ заявили, что суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. При этом украинские власти неоднократно заявляли, что их зерно необходимо, чтобы избежать угрозы голода в бедных странах. Так, по данным The Wall Street Journal, американское госагентство USAID закупило украинского зерна более чем на 68 млн долларов, пишет RT.

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Только одно судно с украинским зерном прибыло в Африку, остальные прибыли в страны, которым не грозит голод. Об этом в своем telegram-канале написал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Из 21 судна с зерном на борту, вышедших за последнее время из украинских портов, только одно направилось в Африку. Остальные отправились в страны, которым не грозит голод. Как это соотносится с пропагандистскими нарративами, которые распространялись до достижения соглашения о безопасном проходе судов?» — написал Ульянов. Ранее в МИД РФ заявили, что суда с украинским зерном отправляются в западные порты, минуя голодающие страны Африки и Южной Азии. При этом украинские власти неоднократно заявляли, что их зерно необходимо, чтобы избежать угрозы голода в бедных странах. Так, по данным The Wall Street Journal, американское госагентство USAID закупило украинского зерна более чем на 68 млн долларов, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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