The Nation: дряхлеющий Байден олицетворяет упадок США

19 августа 2022

В СМИ раскритиковали Джо Байдена Фото: Bundesregierung\Kugler Президент США Джо Байден и его возраст олицетворяют собой упадок страны. Такое мнение высказал обозреватель Том Энгельгардт в статье для американского журнала The Nation. «Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден в свои 79 лет является самым старым президентом в нашей истории и, возможно, планирует снова баллотироваться в 2024 году. Я имею в виду, что может лучше соответствовать Америке в упадке, чем президент в упадке, и чем радикальнее, тем лучше?» — написал Энгельгардт для The Nation. По его словам, президент США и его чиновники делают все, чтобы жить полной жизнью. При этом, работая над воссозданием холодной войны, отметил автор. Ранее Bloomberg со ссылкой на помощников Байдена сообщил, что Байден собирается на второй срок. Обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Лэнс Морроу, что возраст помешает политику переизбраться. Член Палаты представителей США Кэролин Мэлони сказала, что Байден не планирует участвовать в следующих выборах, передает Life .

