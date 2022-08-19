The Nation: дряхлеющий Байден олицетворяет упадок США

В СМИ раскритиковали Джо Байдена Фото: Bundesregierung\Kugler

Президент США Джо Байден и его возраст олицетворяют собой упадок страны. Такое мнение высказал обозреватель Том Энгельгардт в статье для американского журнала The Nation.

«Я не вижу ничего странного в том, что Джо Байден в свои 79 лет является самым старым президентом в нашей истории и, возможно, планирует снова баллотироваться в 2024 году. Я имею в виду, что может лучше соответствовать Америке в упадке, чем президент в упадке, и чем радикальнее, тем лучше?» — написал Энгельгардт для The Nation.

По его словам, президент США и его чиновники делают все, чтобы жить полной жизнью. При этом, работая над воссозданием холодной войны, отметил автор.