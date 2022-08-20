Дерево упало на балкон в Миассе, пострадал человек. Фото

21 августа 2022 в 16:10 Размер текста - 17 +

ЖЭК просьбы спилить сухостой игнорировал (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Дерево упало на балкон жилого дома в Миассе (Челябинская область), в результате чего пострадал один человек. Инцидент произошел на улице Уральская, 104. «Много раз обращались в ЖЭК, чтобы сухостой спилили. Никто не нашу просьбу не отозвался. Дерево упало на балкон, разбило стекла, пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь», — рассказала жительница дома в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители советуют пострадавшим жильцам обратиться в полицию с заявлением на бездействие управляющей компании. Они возмущаются, что в подобных ситуациях за спиленное самовольно дерево можно попасть под уголовную ответственность, а реакция от структур ЖКХ обычно поступает после трагедии. От упавшего дерева пострадал человек Паблик «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте»

Дерево упало на балкон жилого дома в Миассе (Челябинская область), в результате чего пострадал один человек. Инцидент произошел на улице Уральская, 104. «Много раз обращались в ЖЭК, чтобы сухостой спилили. Никто не нашу просьбу не отозвался. Дерево упало на балкон, разбило стекла, пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь», — рассказала жительница дома в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях местные жители советуют пострадавшим жильцам обратиться в полицию с заявлением на бездействие управляющей компании. Они возмущаются, что в подобных ситуациях за спиленное самовольно дерево можно попасть под уголовную ответственность, а реакция от структур ЖКХ обычно поступает после трагедии.