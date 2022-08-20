Дерево упало на балкон жилого дома в Миассе (Челябинская область), в результате чего пострадал один человек. Инцидент произошел на улице Уральская, 104.
«Много раз обращались в ЖЭК, чтобы сухостой спилили. Никто не нашу просьбу не отозвался. Дерево упало на балкон, разбило стекла, пострадал один человек, ему оказана медицинская помощь», — рассказала жительница дома в паблике «Инцидент. Миасс» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях местные жители советуют пострадавшим жильцам обратиться в полицию с заявлением на бездействие управляющей компании. Они возмущаются, что в подобных ситуациях за спиленное самовольно дерево можно попасть под уголовную ответственность, а реакция от структур ЖКХ обычно поступает после трагедии.
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