Две екатеринбурженки устроили драку на остановке из-за расизма. «Она назвала его шпионом Байдена»

© Служба новостей «URA.RU»
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Село Введенское. Курган, автобусная остановка
Драка произошла на остановке Фото:

В Екатеринбурге на остановке «Чкалова» начала оскорблять афроамериканца, в конфликт вмешалась прохожая и избила обидчицу из-за расизма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал друг афроамериканца Родион Иванов.

«Мы с моим другом вышли из клуба и направились в сторону остановки „Чкалова“. Спустя десять минут к нам подошла женщина в нетрезвом состоянии и начала оскорблять моего друга, прося покинуть страну. Вдобавок она назвала его шпионом Байдена, якобы он тайный агент», — рассказал Родион Иванов.

В конфликт вмешалась прохожая женщина, она толкнула обидчицу и нанесла ей пару ударов. «Та сразу угомонилась и старалась уйти от конфликта. Такое у моего друга впервые, сейчас он немного в шоке», — рассказал Иванов. Заявления в полицию афроамериканец подавать не стал.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском клубе охранник не пустил двух девушек из республики Тыва «на основании расизма». Также агентство рассказывало, что ночной клуб принес извинения за инцидент и пригласил девушек в гости.

Фото:

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В Екатеринбурге на остановке «Чкалова» начала оскорблять афроамериканца, в конфликт вмешалась прохожая и избила обидчицу из-за расизма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал друг афроамериканца Родион Иванов. «Мы с моим другом вышли из клуба и направились в сторону остановки „Чкалова“. Спустя десять минут к нам подошла женщина в нетрезвом состоянии и начала оскорблять моего друга, прося покинуть страну. Вдобавок она назвала его шпионом Байдена, якобы он тайный агент», — рассказал Родион Иванов. В конфликт вмешалась прохожая женщина, она толкнула обидчицу и нанесла ей пару ударов. «Та сразу угомонилась и старалась уйти от конфликта. Такое у моего друга впервые, сейчас он немного в шоке», — рассказал Иванов. Заявления в полицию афроамериканец подавать не стал. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском клубе охранник не пустил двух девушек из республики Тыва «на основании расизма». Также агентство рассказывало, что ночной клуб принес извинения за инцидент и пригласил девушек в гости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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