Драка произошла на остановке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге на остановке «Чкалова» начала оскорблять афроамериканца, в конфликт вмешалась прохожая и избила обидчицу из-за расизма. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал друг афроамериканца Родион Иванов.

«Мы с моим другом вышли из клуба и направились в сторону остановки „Чкалова“. Спустя десять минут к нам подошла женщина в нетрезвом состоянии и начала оскорблять моего друга, прося покинуть страну. Вдобавок она назвала его шпионом Байдена, якобы он тайный агент», — рассказал Родион Иванов.

В конфликт вмешалась прохожая женщина, она толкнула обидчицу и нанесла ей пару ударов. «Та сразу угомонилась и старалась уйти от конфликта. Такое у моего друга впервые, сейчас он немного в шоке», — рассказал Иванов. Заявления в полицию афроамериканец подавать не стал.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском клубе охранник не пустил двух девушек из республики Тыва «на основании расизма». Также агентство рассказывало, что ночной клуб принес извинения за инцидент и пригласил девушек в гости.

Фото: Родион Иванов