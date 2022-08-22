Мужчина рыбачил в Угуте (фото из архива) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Житель ХМАО похвастался уловом, а также рассказал о месте, где он рыбачил. Информацией и фотографиями мужчина поделился в соцсети «ВКонтакте» в группе «Рыбалка в ХМАО-Югра».

«Окунь в ленту», — подписал фото Анатолий Кривунов. На снимке видно, что ведро заполнено почти до верха. В комментариях на вопрос о месте лова мужчина написал, что рыбачил в Угуте.

Николай Швец прокомментировал, что окунь хорошо подходит для копчения. «На что вы окуня ловите. Сегодня был на карьере, все перепробовал», — поделился пользователь Дмитрий Николаевич.

Ранее URA.RU писало, что рыбак из Нефтеюганска Константин Почевалов выловил щуку в человеческий рост. Фото со щукой в 15 килограмм весом он опубликовал на своей странице в соцсети.

Улов Анатолий Кривунов, «ВКонтакте»