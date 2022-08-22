22 августа 2022

Спикер гордумы Чайковского стал ответчиком в суде

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание арбитражного суда Московской области по делу ЗАО «Совхоз имени Ленина». Москва, документы, руки
Михаилу Шубину пришлось в суде доказывать право осуществлять автобусные пассажирские перевозки Фото:

Председатель думы Чайковского городского округа (Пермский край) Михаил Шубин стал ответчиком в краевом арбитражном суде. В суд обратился предприниматель Юрий Шилов. Он посчитал, что компания спикера незаконно получила право на обслуживание городских автобусных маршрутов, пояснил URA.RU Шубин.

«В суд обратился ИП Шилов, не согласный с конкурсными процедурами [по выбору подрядчика на осуществление пассажирских перевозок]. Изначально он обратился в УФАС, но антимонопольщики не нашли нарушения в проведении конкурсных процедур. В итоге суд решил отказать в удовлетворении заявленных требований истца», — сказал Шубин. Спикер гордумы добавил, что сейчас его компания обслуживает два городских маршрута в Чайковском.

Согласно данным СБИС, Шубин является учредителем ООО «Перевозчик Сибири». Основной вид деятельности компании — наземные перевозки. Помимо этого, он значится руководителем ООО «Механика», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении. Также спикер ведет коммерческую деятельность как индивидуальный предприниматель, и является собственником компаний «Электросвязькомплект-3», «Электросвязькомплект», «Гараж-59» (в последних двух выступает в качестве соучредителя).

Михаил Шубин избран на пост председателя думы Чайковского городского округа в ноябре 2020 года. Ранее URA.RU рассказывало о его конфликте с одним из бывших депутатов гордумы, Дмитрием Новокрещеновым.

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Председатель думы Чайковского городского округа (Пермский край) Михаил Шубин стал ответчиком в краевом арбитражном суде. В суд обратился предприниматель Юрий Шилов. Он посчитал, что компания спикера незаконно получила право на обслуживание городских автобусных маршрутов, пояснил URA.RU Шубин. «В суд обратился ИП Шилов, не согласный с конкурсными процедурами [по выбору подрядчика на осуществление пассажирских перевозок]. Изначально он обратился в УФАС, но антимонопольщики не нашли нарушения в проведении конкурсных процедур. В итоге суд решил отказать в удовлетворении заявленных требований истца», — сказал Шубин. Спикер гордумы добавил, что сейчас его компания обслуживает два городских маршрута в Чайковском. Согласно данным СБИС, Шубин является учредителем ООО «Перевозчик Сибири». Основной вид деятельности компании — наземные перевозки. Помимо этого, он значится руководителем ООО «Механика», осуществляющего регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении . Также спикер ведет коммерческую деятельность как индивидуальный предприниматель, и является собственником компаний «Электросвязькомплект-3», «Электросвязькомплект», «Гараж-59» (в последних двух выступает в качестве соучредителя). Михаил Шубин избран на пост председателя думы Чайковского городского округа в ноябре 2020 года. Ранее URA.RU рассказывало о его конфликте с одним из бывших депутатов гордумы, Дмитрием Новокрещеновым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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