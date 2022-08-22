В Челябинске жители элитной многоэтажки объявили войну пекарне

Работающие миксеры и тестомешатели не дают жильцам спать по ночам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Челябинске жители многоэтажного дома элитного ЖК «Подсолнухи» собираются судиться с пекарней-кондитерской. По словам собственников квартир, у предпринимателя по ночам работают миксеры и тестомешатели, а вибрационный и промышленный шум не дает им спать.

«В нашем доме по улице Чичерина на первом этаже открылась пекарня-кондитерская. Всю ночь в пекарне работают миксеры, тестомешатели. Гул в квартирах стоит такой, словно рядом проезжает поезд. Из-за этого виброшума мы не можем спать по ночам», — рассказала URA.RU жительница Оксана, чья квартира расположена на втором этаже.

По словам жителей дома, несколько раз они уже вызывали полицию. Сотрудники составляли протокол и уезжали. Жильцы также обращались в Роспотребнадзор и сотрудники ведомства выявили в пекарне превышение шума.

«Сейчас введен мораторий на приостановку бизнеса, в Роспотребнадзоре могут сделать только предписание пекарне. А жильцы страдают не только от шума, а еще и от запахов», — заявила Оксана.

Женщина отметила, что если им не удастся договориться с собственником пекарни, то они будут вынуждены обратиться в суд и там будут добиваться закрытия кондитерской. Дозвонится до собственника мини-предприятия URA.RU не удалось.