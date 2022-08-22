Природнадзор начал отлавливать собирателей шишек в ХМАО

Сотрудники природнадзора ХМАО начали ловить собирателей шишек Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Инспекторы окружного Природнадзора начали патрулировать леса из-за собирателей шишек, которые сбивают их и тем самым портят деревья. Об этом URA.RU рассказали в Природнадзоре ХМАО.

«Инспекторы природнадзора Югры в рамках лесной охраны осуществляют патрулирование лесов на землях лесного фонда, в том числе для предотвращения, пресечения и выявления нарушений, связанных с повреждением деревьев при сборе кедрового ореха. Запрещается заготовка шишек с применением повреждающего механического воздействия на кроны и стволы деревьев», — сказано в сообщении Природнадзора.

За причинение вреда деревьям нарушитель может получить штраф до четырех тысяч рублей. А при превышении ущерба более 5 тысяч рублей, образуется состав преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений). В Природнадзоре добавили, что на данный момент на территории ХМАО продолжает действовать особый противопожарный режим, который запрещает посещать леса. За нарушение запрета предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители Ханты-Мансийского района пожаловались на неизвестных, которые собирают шишки, калеча деревья. Тогда в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры объяснили, что при сборе шишек запрещается пользоваться средствами, которые вредят деревьям.