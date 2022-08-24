В Пермском крае жители получат новую помощь от властей

Власти Пермского края помогут жителям региона, находящимся в трудной жизненной ситуации. Им будет предоставлена материальная помощь в натуральной форме. Чтобы обезопасить свое жилье от пожаров. Порядок предоставления срочной социальной услуги прописан в приказе, размещенном на сайте министерства соцразвития края.
«Утвердить порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на обеспечение мест проживания средствам противопожарной защиты», — сказано в приказе министерства от 22 августа. Документ вступает в силу через 10 дней после его опубликования.
В приказе также говорится, что материальная помощь предоставляется гражданам, проживающим в домах деревянного исполнения. Она предназначена следующим категориям граждан:
- семьи, находящиеся в социально опасном положении;
- замещающие семьи:
- многодетные семьи;
- малоимущие семьи;
- одиноко проживающие пенсионеры;
- инвалиды;
- семьи, имеющие детей-инвалидов;
- ветераны Великой Отечественной войны.
Ранее краевое ГУ МЧС сообщало, что за первый квартал текущего года в Пермском крае зарегистрировано 803 пожара, в которых погибло 47 человек. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
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