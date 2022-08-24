24 августа 2022

В Пермском крае жители получат новую помощь от властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьный базар. Разное. Курган, многодетная семья, материнство, материнский капитал, дети, мама с детьми, многодетная мама
В числе получателей срочной социальной услуги — многодетные семьи Фото:

Власти Пермского края помогут жителям региона, находящимся в трудной жизненной ситуации. Им будет предоставлена материальная помощь в натуральной форме. Чтобы обезопасить свое жилье от пожаров. Порядок предоставления срочной социальной услуги прописан в приказе, размещенном на сайте министерства соцразвития края.

«Утвердить порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на обеспечение мест проживания средствам противопожарной защиты», — сказано в приказе министерства от 22 августа. Документ вступает в силу через 10 дней после его опубликования.

В приказе также говорится, что материальная помощь предоставляется гражданам, проживающим в домах деревянного исполнения. Она предназначена следующим категориям граждан:

  • семьи, находящиеся в социально опасном положении;
  • замещающие семьи:
  • многодетные семьи;
  • малоимущие семьи;
  • одиноко проживающие пенсионеры;
  • инвалиды;
  • семьи, имеющие детей-инвалидов;
  • ветераны Великой Отечественной войны.

Ранее краевое ГУ МЧС сообщало, что за первый квартал текущего года в Пермском крае зарегистрировано 803 пожара, в которых погибло 47 человек. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

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Власти Пермского края помогут жителям региона, находящимся в трудной жизненной ситуации. Им будет предоставлена материальная помощь в натуральной форме. Чтобы обезопасить свое жилье от пожаров. Порядок предоставления срочной социальной услуги прописан в приказе, размещенном на сайте министерства соцразвития края. «Утвердить порядок предоставления срочной социальной услуги в виде материальной помощи в натуральной форме гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на обеспечение мест проживания средствам противопожарной защиты», — сказано в приказе министерства от 22 августа. Документ вступает в силу через 10 дней после его опубликования. В приказе также говорится, что материальная помощь предоставляется гражданам, проживающим в домах деревянного исполнения. Она предназначена следующим категориям граждан: Ранее краевое ГУ МЧС сообщало, что за первый квартал текущего года в Пермском крае зарегистрировано 803 пожара, в которых погибло 47 человек. Основной причиной возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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