Власти дадут пермякам деньги на покупку школьной формы для детей

Рассчитывать на получение выплаты на покупку школьной одежды смогут многодетные малоимущие семьи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае многодетные малоимущие семьи получат выплаты на покупку школьной одежды и спортивной формы для детей. Об этом говорится в регламенте, который устанавливает процедуру получения данной госуслуги. Документ разимещен на сайте министерства социального развития Прикамья.

«Денежная выплата предоставляется на обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю. Госуслуга предоставляется в период с 1 июля по 30 ноября для обеспечения обучающихся одеждой для посещения школы, а также спортивной формой на очередной учебный год», — говорится в регламенте.

Также на получение денежной выплаты могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума не более, чем на 10 процентов. Согласно постановлению краевого правительства, величина прожиточного минимума на период с 1 июня по 31 декабря составляет 12806 рублей.

Региональная поддержка на покупку школьной и спортивной формы является ежегодной. В прошлом году размер выплаты составил 3073 рублей и 3046 рублей (на мальчиков и девочек).