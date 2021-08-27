Малоимущих семей в Пермском крае стало значительно больше

Министр Фокин утверждает, что власти помогают бедным Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Резкий рост числа малоимущих семей зафиксировали власти Пермского края. В регионе таковыми официально признаны 100 400 семей, сообщил министр социального развития Павел Фокин на заседании законодательного собрания.

«Численность малоимущих семей на январь 2021 года составляет 100,4 тысячи семей, что на 10,4 тысячи больше в сравнении с предыдущим годом. Для оказания содействия семьям по выходу из трудной жизненной ситуации было увеличено количество участников проекта „Социальный контракт“. Также оказываться помощь в трудоустройстве и профессиональном обучении. В прошлом году безработным родителям были выплачены повышенные пособия и дополнительные выплаты», — передает сайт ЗС доклад министра.

По данным Фокина, суммарный коэффициент рождаемости в Прикамье превышает среднероссийский показатель. В 2020 году в крае родилось 25 529 детей. Число многодетных семей увеличилось на 1 254.