24 августа 2022

Златоустовский завод доведет до автоматизма работу печей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Минэкологии проверило работу ЧЭМК. Челябинск, металлургия, металлургический завод, рабочий, чэмк, металлург, челябинский электрометаллургический комбинат
Новое оборудование поможет метзаводу Златоуста экономить на электричестве Фото:

Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ, Челябинская область) в цехе ЭСПЦ-3 установит новый преобразователь частоты, который отрегулирует мощность индуктора печи. Как сообщили в региональном минпроме, это увеличит энергоэффективность и повысит интенсивность плавки.

«На ООО „ЗМЗ“ работу энергосистемы открытых индукционных печей ЭСПЦ № 3 обеспечит новый тиристорный преобразователь частоты. Его использование позволит регулировать мощность индуктора автоматически в соответствии с заданным технологическим режимом», — рассказали в пресс-службе министерства промышленности на сайте ведомства.

Преобразователь частоты серии ТПЧ-800-1,0 предназначен для питания токами повышенной частоты автономного контура индукционной печи. В пресс-службе URA.RU сообщили: он используется, чтобы добиться нужной температуры для расплавления шихты. Мощность на выходе составит 800 киловатт.

На очереди — новые преобразования. Разработана система охлаждения преобразователя водой улучшенного качества. Вода будет работать в замкнутом цикле. Из-за ее улучшенного качества на предприятии рассчитывают исключить аварии и уменьшить количество незапланированных простоев. Новое оборудование будет работать в цехе, занимающемся выплавкой высоколегированных, в том числе жаропрочных, сталей. Продукция востребована в машиностроении, включая предприятия военно-промышленного комплекса.

На предприятии ждут смены менеджмента. Собственник завода, по данным URA.RU, недоволен достигнутыми показателями и, кроме кадровых изменений, готовит изменения в структуру управления. Ожидается появление должности президента и минимизация роли совета директоров.

Преобразователь частоты заработает в цехе ЭСПЦ-3 предприятия
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Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ, Челябинская область) в цехе ЭСПЦ-3 установит новый преобразователь частоты, который отрегулирует мощность индуктора печи. Как сообщили в региональном минпроме, это увеличит энергоэффективность и повысит интенсивность плавки. «На ООО „ЗМЗ“ работу энергосистемы открытых индукционных печей ЭСПЦ № 3 обеспечит новый тиристорный преобразователь частоты. Его использование позволит регулировать мощность индуктора автоматически в соответствии с заданным технологическим режимом», — рассказали в пресс-службе министерства промышленности на сайте ведомства. Преобразователь частоты серии ТПЧ-800-1,0 предназначен для питания токами повышенной частоты автономного контура индукционной печи. В пресс-службе URA.RU сообщили: он используется, чтобы добиться нужной температуры для расплавления шихты. Мощность на выходе составит 800 киловатт. На очереди — новые преобразования. Разработана система охлаждения преобразователя водой улучшенного качества. Вода будет работать в замкнутом цикле. Из-за ее улучшенного качества на предприятии рассчитывают исключить аварии и уменьшить количество незапланированных простоев. Новое оборудование будет работать в цехе, занимающемся выплавкой высоколегированных, в том числе жаропрочных, сталей. Продукция востребована в машиностроении, включая предприятия военно-промышленного комплекса. На предприятии ждут смены менеджмента. Собственник завода, по данным URA.RU, недоволен достигнутыми показателями и, кроме кадровых изменений, готовит изменения в структуру управления. Ожидается появление должности президента и минимизация роли совета директоров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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