Источник: подготовка к трибуналу над нацистами закончится к осени

Трибунал над украинскими националистами пройдет в отреставрированном здании Мариуполя Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Подготовительные работы к трибуналу над украинскими националистами будут полностью завершены к 1 сентября. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации Донецкой народной республики.

«Заседания будут проходить в Мариуполе — в одном из отреставрированных городских зданий. Сейчас заканчиваются все подготовительные работы, оборудован специальный зал для судей, свидетелей, международных наблюдателей, обвинителей и обвиняемых. Могу отметить отдельно, что клетки для преступников уже доставлены и установлены», — поделился собеседник агентства. По его словам, место для проведения первого международного трибунала будет полностью подготовлено и обустроено к 1 сентября.

Место для проведения предстоящего трибунала находится под круглосуточной охраной, с тремя уровнями защиты. «Точную дату начала слушаний мы по соображениям безопасности назвать не можем, но могу сказать одно, ждать осталось недолго», — заявил источник.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что трибунал над националистами «Азова» (экстремистская и террористическая организация, запрещена на территории РФ) состоится в Мариуполе. В Кремле отмечали, что следственным органам России хватит собранных данных, чтобы организовать суд над украинскими националистами.