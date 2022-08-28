В Севастополе сработала система ПВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, стрельба, пво
По предварительным данным, система ПВО сбила беспилотник Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, система ПВО сбила над морем украинский беспилотник-камикадзе.

«По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.

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В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, система ПВО сбила над морем украинский беспилотник-камикадзе. «По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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