В Севастополе сработала система ПВО

По предварительным данным, система ПВО сбила беспилотник
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Севастополе сработала система противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. По предварительным данным, система ПВО сбила над морем украинский беспилотник-камикадзе.
«По предварительным данным, сбили БПЛА над морем в районе мыса Херсонес. Ситуация полностью под контролем», — написал Михаил Развожаев в своем telegram-канале.
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