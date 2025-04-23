ФСБ: Буданов признавал, что Украина и Европа не смогут противостоять ВС РФ

По словам бывшего сотрудника молдавской разведки Дмитрия Руснака, недавно высланного из России, начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов признавал, что Украина и вся Европа не в состоянии противостоять российской армии. Об этом Руснак сообщил в ходе видеоопроса, предоставленного ФСБ РФ.
По его словам, несмотря на осознание слабых шансов, Буданов активно готовился к конфликту с Россией и «очень хотел войны». «Мы когда разговаривали с ним (Будановым — ред.) много раз про войну, я не стеснялся говорить свою позицию открыто, он злился, но уважал, что я говорю открыто с ним. Я ему говорил: „Ну ты же понимаешь, что шансов нет?“ Он говорит: „Я это понимаю. Более того, я понимаю, что вся европейская армия вместе взятая не сможет противостоять русской армии“, — сказал Руснак в ходе опроса, передает РИА Новости.
Руснак был выслан из России после того, как ФСБ обвинила его в сборе сведений о планах российского правительства в отношении Молдавии. В 2020 году он также способствовал установлению контактов между Будановым и тогдашним кандидатом в президенты Молдавии Майей Санду.
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