Если США перестанут поддерживать Европу в вопросах обеспечения безопасности, европейские страны столкнутся с серьезными проблемами в области мобильности войск и логистики. Об этом сообщает европейское издание Politico.
«Вывод американских войск — например, с немецкой авиабазы Рамштайн — оставит Европу без основного грузового оборудования, такого как пандусы и бортовые вагоны», — сообщает издание со ссылкой на научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Янника Хартманна. Согласно публикации, без американской помощи передвижение войск по Европе станет значительно медленнее и дороже, и будет сопровождаться множеством логистических трудностей.
Politico отмечает, что несмотря на обсуждения о стратегической автономии, основные инструменты мобильности войск, такие как транспортные суда, самолеты и спутники, все еще находятся под контролем США. Эксперт нидерландской консалтинговой компании TNO Кимберли Крюйвер указывает на недостаток европейских ресурсов для перевозки тяжелой техники, такой как танки и бронетранспортеры.
Кроме того, современная транспортная инфраструктура Европы, построенная после холодной войны, не адаптирована для использования в военное время. Проблемы связаны с неустойчивостью мостов, ограничениями в тоннелях и другими инфраструктурными барьерами.
Еще одна критическая область, где Европа зависит от США — кибербезопасность и защита от гибридных угроз. По словам эксперта из брюссельского Королевского высшего института обороны Симона ван Хоймиссена, отказ США от поддержки немедленно скажется на разведывательных данных и спутниковом наблюдении.
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