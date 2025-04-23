Европе предрекли фатальные проблемы из-за действий США

Politico: Европу ждут фатальные проблемы в случае потери поддержки США
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Вашингтон контролирует основные инструменты военной мобильности в Европе
Вашингтон контролирует основные инструменты военной мобильности в Европе Фото:

Если США перестанут поддерживать Европу в вопросах обеспечения безопасности, европейские страны столкнутся с серьезными проблемами в области мобильности войск и логистики. Об этом сообщает европейское издание Politico.

«Вывод американских войск — например, с немецкой авиабазы Рамштайн — оставит Европу без основного грузового оборудования, такого как пандусы и бортовые вагоны», — сообщает издание со ссылкой на научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Янника Хартманна. Согласно публикации, без американской помощи передвижение войск по Европе станет значительно медленнее и дороже, и будет сопровождаться множеством логистических трудностей.

Politico отмечает, что несмотря на обсуждения о стратегической автономии, основные инструменты мобильности войск, такие как транспортные суда, самолеты и спутники, все еще находятся под контролем США. Эксперт нидерландской консалтинговой компании TNO Кимберли Крюйвер указывает на недостаток европейских ресурсов для перевозки тяжелой техники, такой как танки и бронетранспортеры.

Кроме того, современная транспортная инфраструктура Европы, построенная после холодной войны, не адаптирована для использования в военное время. Проблемы связаны с неустойчивостью мостов, ограничениями в тоннелях и другими инфраструктурными барьерами.

Еще одна критическая область, где Европа зависит от США — кибербезопасность и защита от гибридных угроз. По словам эксперта из брюссельского Королевского высшего института обороны Симона ван Хоймиссена, отказ США от поддержки немедленно скажется на разведывательных данных и спутниковом наблюдении.

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Если США перестанут поддерживать Европу в вопросах обеспечения безопасности, европейские страны столкнутся с серьезными проблемами в области мобильности войск и логистики. Об этом сообщает европейское издание Politico. «Вывод американских войск — например, с немецкой авиабазы Рамштайн — оставит Европу без основного грузового оборудования, такого как пандусы и бортовые вагоны», — сообщает издание со ссылкой на научного сотрудника Немецкого совета по международным отношениям Янника Хартманна. Согласно публикации, без американской помощи передвижение войск по Европе станет значительно медленнее и дороже, и будет сопровождаться множеством логистических трудностей. Politico отмечает, что несмотря на обсуждения о стратегической автономии, основные инструменты мобильности войск, такие как транспортные суда, самолеты и спутники, все еще находятся под контролем США. Эксперт нидерландской консалтинговой компании TNO Кимберли Крюйвер указывает на недостаток европейских ресурсов для перевозки тяжелой техники, такой как танки и бронетранспортеры. Кроме того, современная транспортная инфраструктура Европы, построенная после холодной войны, не адаптирована для использования в военное время. Проблемы связаны с неустойчивостью мостов, ограничениями в тоннелях и другими инфраструктурными барьерами. Еще одна критическая область, где Европа зависит от США — кибербезопасность и защита от гибридных угроз. По словам эксперта из брюссельского Королевского высшего института обороны Симона ван Хоймиссена, отказ США от поддержки немедленно скажется на разведывательных данных и спутниковом наблюдении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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