Высланный из России молдавский агент налаживал связи между Будановым и Санду

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Из России выдворили гражданина Молдавии, собиравшего секретные данные
Из России выдворили гражданина Молдавии, собиравшего секретные данные Фото:

Центр общественных связей ФСБ России сообщил о выдворении из страны гражданина Молдавии Дмитрия Руснака, который обвиняется в сборе разведывательных данных. Руснак, по данным ФСБ, участвовал в создании связей между военной разведкой Украины и политическими деятелями Молдавии.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости. По данным ФСБ, Руснак прибыл в Россию в 2024 году с заданием собрать сведения закрытого характера о планах российского руководства, а также о сотрудниках силовых и иных государственных структур, занимающихся молдавским направлением.

«В 2020 году на Д. Руснака вышел начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, искавший возможность установления контакта с М. Санду, которая на тот период являлась кандидатом на пост президента РМ», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Руснак прошел специальную подготовку по разведывательной работе за границей в 2004 году и работал под дипломатическим прикрытием. Среди его контактов указываются бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии Артур Решетников и начальник разведки иностранной спецслужбы Сергей Долгиер.

ФСБ также сообщает, что летом 2021 года Руснак организовал встречу Буданова с тогдашним главой СИБ Молдавии А. Есауленко, на которой обсуждались планы по подрыву охраняемых российскими миротворцами складов с боеприпасами на территории Приднестровья. Дмитрий Руснак был награжден государственной наградой Украины за выполнение заданий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Центр общественных связей ФСБ России сообщил о выдворении из страны гражданина Молдавии Дмитрия Руснака, который обвиняется в сборе разведывательных данных. Руснак, по данным ФСБ, участвовал в создании связей между военной разведкой Украины и политическими деятелями Молдавии. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации пресечена деятельность бывшего сотрудника Службы информации и безопасности Республики Молдова (СИБ РМ) — гражданина Республики Молдова Дмитрия Руснака», — говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости. По данным ФСБ, Руснак прибыл в Россию в 2024 году с заданием собрать сведения закрытого характера о планах российского руководства, а также о сотрудниках силовых и иных государственных структур, занимающихся молдавским направлением. «В 2020 году на Д. Руснака вышел начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, искавший возможность установления контакта с М. Санду, которая на тот период являлась кандидатом на пост президента РМ», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что Руснак прошел специальную подготовку по разведывательной работе за границей в 2004 году и работал под дипломатическим прикрытием. Среди его контактов указываются бывший директор Службы информации и безопасности Молдавии Артур Решетников и начальник разведки иностранной спецслужбы Сергей Долгиер. ФСБ также сообщает, что летом 2021 года Руснак организовал встречу Буданова с тогдашним главой СИБ Молдавии А. Есауленко, на которой обсуждались планы по подрыву охраняемых российскими миротворцами складов с боеприпасами на территории Приднестровья. Дмитрий Руснак был награжден государственной наградой Украины за выполнение заданий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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