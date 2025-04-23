Магнитная буря 24 апреля 2025: что происходит на Солнце и чего ждать на Земле

На Солнце растет корональная дыра — область, откуда вырываются потоки быстрого солнечного ветра. Из-за этого планета на этой неделе уже столкнулась с ощутимой магнитной бурей. Активность нашего светила постоянно меняется, поэтому специалисты из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ регулярно обновляют свои прогнозы. Стоит ли ожидать геомагнитных возмущений 24 апреля 2025 — в материале URA.RU.
Солнечные вспышки: данные на конец апреля 2025 года
В последние дни внимание ученых приковано к увеличивающейся корональной дыре на солнечном диске. Уже утром 21 апреля скорость солнечного ветра в окрестностях Земли подскочила на 50%, что является прямым следствием этой дыры.
Как сообщают на сайте Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики, есть высокая вероятность, что геомагнитные индексы войдут в «красную зону» из-за этих высокоскоростных потоков солнечного ветра.
Однако назвать точное время пика сложно, так как это зависит от внутренней структуры потока плазмы и ориентации его магнитного поля, говорят ученые. Прогноз на максимальную силу бурь пока сохраняется на уровне G2 (умеренная буря), с небольшой вероятностью (около 10%) достижения уровня G3 (сильная буря) или даже выше. Но ситуация может измениться.
Прогноз магнитных бурь на 24 апреля 2025 года
По данным лаборатории, на 24 апреля 2025 года прогноз по геомагнитной обстановке таков:
- Шанс на спокойную магнитосферу оценивается в 39%.
- Вероятность небольших геомагнитных возмущений — 35%.
- Риск развития магнитной бури составляет 26%
Это означает, что вероятность магнитной бури есть, но она не преобладает. Ожидается, что уровень геомагнитной активности будет колебаться в районе 3,5–4 баллов по Kp-индексу. В течение дня обстановка может меняться между «зеленым» (спокойно) и «оранжевым» (возмущенно) уровнями. Это не экстремальные значения, но они могут сказаться на самочувствии людей, реагирующих на изменения геомагнитного поля.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 21 апреля 2025
Не только геомагнитные колебания, но и атмосферное давление способно влиять на состояние. 24 апреля 2025 года в Москве прогнозируется пониженное давление — около 743 мм ртутного столба, что заметно ниже нормы (обычно 755–765 мм). Такое давление может провоцировать слабость, сонливость, головные боли и снижение концентрации. А вот в Санкт-Петербурге в тот же день ситуация будет иной: давление ожидается в пределах нормы — 760 мм рт. ст., что не должно было вызвать дискомфорта у большинства жителей.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье
Магнитные бури — это временные, но порой сильные возмущения магнитного поля Земли. Они возникают, когда до нашей планеты долетают мощные потоки заряженных частиц от Солнца (солнечный ветер) и взаимодействуют с земной магнитосферой. Интенсивность таких бурь бывает разной — от едва заметных колебаний до очень мощных событий.
Распространено мнение, что магнитные бури негативно сказываются на здоровье, вызывая головные боли, повышенную раздражительность, усталость и обострение хронических недугов. Однако важно понимать: на сегодня убедительных научных доказательств прямой связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у большинства людей нет. Ученые в основном сходятся во мнении, что если влияние и есть, то оно незначительно. Тем не менее, люди с повышенной метеочувствительностью действительно могут отмечать у себя изменения состояния в периоды геомагнитной нестабильности.
Как защититься от магнитных бурь
Если вы ощущаете влияние геомагнитных возмущений или просто хотите подстраховаться, можно придерживаться нескольких простых рекомендаций, которые полезны для здоровья в целом:
- Полноценный отдых и сон: Старайтесь высыпаться и давать организму больше времени на восстановление. Это повышает общую стрессоустойчивость.Достаточное потребление воды:
- Поддерживайте водный баланс. Обезвоживание само по себе может вызывать симптомы, схожие с реакцией на непогоду.
- Практики релаксации: Медитация, спокойное глубокое дыхание или легкая йога могут помочь снизить уровень стресса и нервного напряжения.
- Умеренность с гаджетами: Постарайтесь сократить время, проводимое перед экранами, особенно перед сном. Это может помочь снизить общую тревожность. Прогулки на свежем воздухе будут полезнее.
- Сбалансированное питание: Ешьте больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов. Здоровый рацион поддерживает иммунитет и общее состояние организма.
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