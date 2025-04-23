Нарышкин: российская армия гонит врага с русской земли

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Нарышкин назвал тяжелой работу армии РФ
Нарышкин назвал тяжелой работу армии РФ Фото:

Российская армия каждый день ведет тяжелую работу, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что ВС РФ «гонят врага с русской земли».

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по поводу проведения международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Нарышкин также является председателем Российского исторического общества.

«Российская армия всего в нескольких сотнях километрах отсюда гонит врага с русской земли», — заявил Нарышкин. Он назвал это «тяжелой каждодневной работой».

«Диктант Победы» — масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. Четверть вопросов в нем в этом году касается специальной военной операции.

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Российская армия каждый день ведет тяжелую работу, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что ВС РФ «гонят врага с русской земли». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по поводу проведения международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Нарышкин также является председателем Российского исторического общества. «Российская армия всего в нескольких сотнях километрах отсюда гонит врага с русской земли», — заявил Нарышкин. Он назвал это «тяжелой каждодневной работой». «Диктант Победы» — масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. Четверть вопросов в нем в этом году касается специальной военной операции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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