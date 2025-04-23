Российская армия каждый день ведет тяжелую работу, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Он подчеркнул, что ВС РФ «гонят врага с русской земли».
Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по поводу проведения международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы». Нарышкин также является председателем Российского исторического общества.
«Российская армия всего в нескольких сотнях километрах отсюда гонит врага с русской земли», — заявил Нарышкин. Он назвал это «тяжелой каждодневной работой».
«Диктант Победы» — масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны. Четверть вопросов в нем в этом году касается специальной военной операции.
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