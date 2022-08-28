Минтруд РФ просят сравнять зарплату и пособие по уходу за детьми

Пособие по уходу за ребенком необходимо поднять до уровня зарплаты родителя. Такое предложение уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила в Минтруд РФ.
«В период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком семья может испытывать материальные трудности, данный фактор не должен становиться препятствием на пути к материнству. Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается работникам в размере 40% среднего заработка. Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет», — передает RT текст письма Волынец.
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Пособие по уходу за ребенком необходимо поднять до уровня зарплаты родителя. Такое предложение уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец направила в Минтруд РФ. «В период нахождения одного из родителей в отпуске по уходу за ребенком семья может испытывать материальные трудности, данный фактор не должен становиться препятствием на пути к материнству. Сейчас ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается работникам в размере 40% среднего заработка. Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 100% размера заработной платы родителя, получающего такую выплату, и продлить срок данной выплаты до трех лет», — передает RT текст письма Волынец. Ранее в Минтруде поручили поднять максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 57,4 тысяч рублей. Правительство направило 960 млрд рублей на выплату детских пособий, сообщает «Национальная служба новостей».