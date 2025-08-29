Выявлен еще один зараженный китайской лихорадкой чикунгунья

Еще один житель Подмосковья госпитализирован в Балашихе с диагнозом лихорадка чикунгунья. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
«Пациенты отдыхали вместе на Шри-Ланке с 17 по 26 августа. В аэропорту у них появились симптомы интоксикации и температура», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале.
Уточняется, что сейчас житель находится под наблюдением врачей инфекционного отделения городской больницы. Медики проводят необходимое лечение. Это уже второй выявленный случай заболевания в регионе за последние сутки. Ранее о первом завозном эпизоде лихорадки чикунгунья в России официально сообщил Роспотребнадзор.
