Пособия матерям и безработным в России вырастут в полтора раза

19 мая 2022 в 20:12 Размер текста - 17 +

Пособие по уходу за ребенком будет 57,4 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В России поднимут максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком и выплату безработным. Об этом сообщается в материалах Минтруда по итогам обсуждения вопроса на заседании правительства. К 2025 году сумма пособия по уходу за ребенком вырастет с 37,9 тысяч рублей до 57,4 тысяч рублей при введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет достигнет 143,5 тысяч рублей (сейчас 94,7 тысяч рублей). При стаже от пяти до восьми лет будет 114,8 тысяч рублей вместо 75,7 тысяч рублей, стаж до пяти лет будет предполагать оплату 86,1 тысяч рублей вместо 56,8 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней составит 660,9 тысяч рублей, а не 435,9 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы министерства. Инициатива о введении единого тарифа поможет работающим гражданам. Сообщается, что у работников, оформленных по гражданско-правовым договорам, будет возможность уйти на больничный и в отпуск по уходу за ребенком. В России в следующем году собираются объединить ФСС и ПФР. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объединение упростит процедуру выплат, а создание единой базы исчисления страховых взносов поможет увеличить максимальную сумму выплат по страхованию в случае материнства или временной нетрудоспособности.

В России поднимут максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком и выплату безработным. Об этом сообщается в материалах Минтруда по итогам обсуждения вопроса на заседании правительства. К 2025 году сумма пособия по уходу за ребенком вырастет с 37,9 тысяч рублей до 57,4 тысяч рублей при введении единого тарифа на социальное страхование и объединении Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Сумма пособия по временной нетрудоспособности при стаже в восемь и более лет достигнет 143,5 тысяч рублей (сейчас 94,7 тысяч рублей). При стаже от пяти до восьми лет будет 114,8 тысяч рублей вместо 75,7 тысяч рублей, стаж до пяти лет будет предполагать оплату 86,1 тысяч рублей вместо 56,8 тысяч рублей. Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 календарных дней составит 660,9 тысяч рублей, а не 435,9 тысяч рублей, передает ТАСС со ссылкой на материалы министерства. Инициатива о введении единого тарифа поможет работающим гражданам. Сообщается, что у работников, оформленных по гражданско-правовым договорам, будет возможность уйти на больничный и в отпуск по уходу за ребенком. В России в следующем году собираются объединить ФСС и ПФР. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, объединение упростит процедуру выплат, а создание единой базы исчисления страховых взносов поможет увеличить максимальную сумму выплат по страхованию в случае материнства или временной нетрудоспособности.