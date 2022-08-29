Аптеку в Екатеринбурге обязали вернуть бумажные ценники

Ранее во всех аптеках сети «Живика» убрали ценники Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После вмешательства прокуратуры на витринах аптеки «Живика» в Екатеринбурге снова разместили бумажные ценники на товары. Ранее во всех аптеках этой сети убрали ценники, вместо них вывесив сенсорные экраны. Об этом URA.RU сообщил старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Была проведена выездная проверка в аптеке „Живика“ (ООО „Ригла-Екатеринбург“) на улице Посадской. В указанной аптеке отсутствуют бумажные ценники на лекарственные препараты. В прокуратуре считают, что этот способ не заменяет собой бумажные ценники, не дает возможность ознакомиться с наименованием товаров и ценой. Юрлицо привлечено к административной ответственности. После вмешательства прокуратуры на витринах аптеки размещены бумажные ценники на реализуемые товары», — отметила Канатова.

Ранее агентство писало, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ужаснулся ценам в провинциальной аптеке. Это произошло, когда глава региона зашел в аптеку в Первоуральске перед совещанием о здравоохранении. В частности Куйвашев отметил, что стоимость «Триазавирина» выше, чем в разгар пандемии коронавируса.