Уральский полпред обратился к нефтяникам во время визита в ХМАО

30 августа 2022 в 13:10 Размер текста - 17 +

Уральский полпред поздравил нефтяников во время визита в Ханты-Мансийск Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил югорских нефтяников с профессиональным праздником — Днем нефтяной и газовой промышленности. Уральский полпред сделал это во время визита в Ханты-Мансийск, передает корреспондент URA.RU. «Я с удовольствием хочу поздравить всех с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Всех кто работает на промысле, всех кто работает на автомобильных трассах и возит грузы, всех тех, кто сегодня строит и живет здесь в Югре, кто обслуживает нефтяную и газовую отрасль. Это, действительно, люди, которые вносят огромный вклад в экономическое развитие нашей страны. Поэтому я хочу лично каждому пожелать здоровья в наше непростое время, всего самого доброго и уверенности в завтрашнем дне. Ну, а тем компаниям, которые работают на территории Югры — успехов, дальнейшего развития, а самой Югре процветания», — пожелал Якушев. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетит Югру с официальным визитом ради общения с руководством нефтяных компаний. Планировалось, что уральский полпред вручит госнаграды жителям ХМАО, а также поучаствует в церемонии награждения победителей конкурса на лучшую нефтяную компанию «Черное золото Югры».

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев поздравил югорских нефтяников с профессиональным праздником — Днем нефтяной и газовой промышленности. Уральский полпред сделал это во время визита в Ханты-Мансийск, передает корреспондент URA.RU. «Я с удовольствием хочу поздравить всех с профессиональным праздником — Днем работников нефтяной и газовой промышленности. Всех кто работает на промысле, всех кто работает на автомобильных трассах и возит грузы, всех тех, кто сегодня строит и живет здесь в Югре, кто обслуживает нефтяную и газовую отрасль. Это, действительно, люди, которые вносят огромный вклад в экономическое развитие нашей страны. Поэтому я хочу лично каждому пожелать здоровья в наше непростое время, всего самого доброго и уверенности в завтрашнем дне. Ну, а тем компаниям, которые работают на территории Югры — успехов, дальнейшего развития, а самой Югре процветания», — пожелал Якушев. Ранее URA.RU рассказывало, что полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев посетит Югру с официальным визитом ради общения с руководством нефтяных компаний. Планировалось, что уральский полпред вручит госнаграды жителям ХМАО, а также поучаствует в церемонии награждения победителей конкурса на лучшую нефтяную компанию «Черное золото Югры».