РИАН: российскому «Терминатору» не страшно попадание ПТРК Javelin

31 августа 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

БМПТ «Терминатор» выдерживает попадание из Javelin или других ПТРК и гранатометов производства НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» способны выдержать попадание с американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Опыт боевых действий показывает, что БМПТ „Терминатор“ за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК Javelin, а также других противотанковых комплексов и гранатометов производства НАТО. После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — сказал собеседник агентства. Также отмечается, что «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость и эффективность в рамках спецоперации на Украине. Все благодаря многоканальному комплексу вооружения и усиленной защите, уточнил другой источник агентства. «Терминаторов» впервые опробовали на боевиках в Сирии. В Китае назвали БМПТ «Терминатор» комбайном смерти, способным заменить танки. В ходе спецоперации Вооруженные силы России также применили взвод БМПТ «Терминатор». Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. В рамках поставок украинским боевикам были отправлены комплексы Javelin. Американский наемник рассказал изданию Newsweek, что украинские боевики не могут пользоваться Javelin, так как лишены возможности зарядить компьютеры ПТРК. Пленный солдат ВСУ заявил, что Javelin оказались вовсе бесполезным оружием. Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов отметил, что «хваленые Javelin работают через один». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» способны выдержать попадание с американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. «Опыт боевых действий показывает, что БМПТ „Терминатор“ за счет повышенной защиты выдерживает попадание ПТРК Javelin, а также других противотанковых комплексов и гранатометов производства НАТО. После этих эпизодов машине требовался незначительный ремонт в полевых условиях, боеспособность восстанавливалась полностью», — сказал собеседник агентства. Также отмечается, что «Терминаторы» показали высокую боевую устойчивость и эффективность в рамках спецоперации на Украине. Все благодаря многоканальному комплексу вооружения и усиленной защите, уточнил другой источник агентства. «Терминаторов» впервые опробовали на боевиках в Сирии. В Китае назвали БМПТ «Терминатор» комбайном смерти, способным заменить танки. В ходе спецоперации Вооруженные силы России также применили взвод БМПТ «Терминатор». Западные страны значительно увеличили военные поставки на Украину после начала российской спецоперации по освобождению Донбасса. На данный момент обстрел Донбасса в основном ведется вооружением, которое страны НАТО поставили Украине. В рамках поставок украинским боевикам были отправлены комплексы Javelin. Американский наемник рассказал изданию Newsweek, что украинские боевики не могут пользоваться Javelin, так как лишены возможности зарядить компьютеры ПТРК. Пленный солдат ВСУ заявил, что Javelin оказались вовсе бесполезным оружием. Депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов отметил, что «хваленые Javelin работают через один».