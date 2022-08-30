Детская больница подала иск к свердловскому минздраву и минфину

ООО «Первая детская поликлиника» подало иск к Минздраву и Минфину Свердловской области о взыскании 1,716 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте Арбитражного суда Свердловской области.
«Исковое заявление ООО „Первая детская поликлиника“ к Министерству здравоохранения Свердловской области Министерству финансов Свердловской области о взыскании денежных средств в размере 1 715 975 рублей», — говорится в документе. Речь идет о возмещении затрат, которые поликлиника потратила на ПЦР-тестирование на covid-19.
Судебное заседание состоится 23 сентября. В качестве третьих лиц к рассмотрению дела привлечены аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, региональное правительство и прокуратура.
URA.RU направило запрос в областное министерство здравоохранения и министерство финансов с целью получить комментарий по поводу ближайшего суда. Информации на момент публикации от ведомств не поступало.
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