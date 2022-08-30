30 августа 2022

Детская больница подала иск к свердловскому минздраву и минфину

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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Дело рассмотрят уже 23 сентября Фото:

ООО «Первая детская поликлиника» подало иск к Минздраву и Минфину Свердловской области о взыскании 1,716 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

«Исковое заявление ООО „Первая детская поликлиника“ к Министерству здравоохранения Свердловской области Министерству финансов Свердловской области о взыскании денежных средств в размере 1 715 975 рублей», — говорится в документе. Речь идет о возмещении затрат, которые поликлиника потратила на ПЦР-тестирование на covid-19.

Судебное заседание состоится 23 сентября. В качестве третьих лиц к рассмотрению дела привлечены аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, региональное правительство и прокуратура.

URA.RU направило запрос в областное министерство здравоохранения и министерство финансов с целью получить комментарий по поводу ближайшего суда. Информации на момент публикации от ведомств не поступало.

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ООО «Первая детская поликлиника» подало иск к Минздраву и Минфину Свердловской области о взыскании 1,716 миллионов рублей. Документ опубликован на сайте Арбитражного суда Свердловской области. «Исковое заявление ООО „Первая детская поликлиника“ к Министерству здравоохранения Свердловской области Министерству финансов Свердловской области о взыскании денежных средств в размере 1 715 975 рублей», — говорится в документе. Речь идет о возмещении затрат, которые поликлиника потратила на ПЦР-тестирование на covid-19. Судебное заседание состоится 23 сентября. В качестве третьих лиц к рассмотрению дела привлечены аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, региональное правительство и прокуратура. URA.RU направило запрос в областное министерство здравоохранения и министерство финансов с целью получить комментарий по поводу ближайшего суда. Информации на момент публикации от ведомств не поступало.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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