На Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС РФ

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, асмус кристина, збруев александр
Кристину Асмус могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В отношении актрисы Кристины Асмус завели административное дело о дискредитации российской армии. Об этом сообщается на сайте официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении Асмус возбудили дело об административном правонарушении по статье 20.3.3, ч. 1 КоАП — дискредитация вооруженных сил РФ. В карточке по делу Асмус не уточняется, какое высказывание стало причиной. Максимальная сумма штрафа составляет до 50 тысяч рублей. Дело поступило в Тверской суд.

Закон о фейках и дискредитации российской армии приняли в марте. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Максимальное наказание по делу о фейках о российских военных — лишение свободы до пяти лет. Ранее за дискредитацию военных на 50 тысяч рублей оштрафовали лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, передает РАПСИ. Поводом стало высказывание музыканта во время концерта в Уфе.

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В отношении актрисы Кристины Асмус завели административное дело о дискредитации российской армии. Об этом сообщается на сайте официального портала судов общей юрисдикции Москвы. В отношении Асмус возбудили дело об административном правонарушении по статье 20.3.3, ч. 1 КоАП — дискредитация вооруженных сил РФ. В карточке по делу Асмус не уточняется, какое высказывание стало причиной. Максимальная сумма штрафа составляет до 50 тысяч рублей. Дело поступило в Тверской суд. Закон о фейках и дискредитации российской армии приняли в марте. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Максимальное наказание по делу о фейках о российских военных — лишение свободы до пяти лет. Ранее за дискредитацию военных на 50 тысяч рублей оштрафовали лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, передает РАПСИ. Поводом стало высказывание музыканта во время концерта в Уфе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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