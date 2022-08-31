На Кристину Асмус завели дело о дискредитации ВС РФ

Кристину Асмус могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В отношении актрисы Кристины Асмус завели административное дело о дискредитации российской армии. Об этом сообщается на сайте официального портала судов общей юрисдикции Москвы.

В отношении Асмус возбудили дело об административном правонарушении по статье 20.3.3, ч. 1 КоАП — дискредитация вооруженных сил РФ. В карточке по делу Асмус не уточняется, какое высказывание стало причиной. Максимальная сумма штрафа составляет до 50 тысяч рублей. Дело поступило в Тверской суд.

Закон о фейках и дискредитации российской армии приняли в марте. Это произошло после начала спецоперации РФ на Украине, которая проходит с 24 февраля. Максимальное наказание по делу о фейках о российских военных — лишение свободы до пяти лет. Ранее за дискредитацию военных на 50 тысяч рублей оштрафовали лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука, передает РАПСИ. Поводом стало высказывание музыканта во время концерта в Уфе.