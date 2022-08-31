Политолог Станкевич рассказал о вражде Ельцина и Горбачева

01 сентября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Вражда между политиками могла стать причиной распада СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Именно личная вражда между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым сыграла важную роль в распаде Советского Союза. Таким мнением поделился политолог Сергей Станкевич. «… Личная вражда между Горбачевым и Ельциным сохранялась в течение последних лет пребывания Горбачева у власти и продолжилась и дальше, после его ухода из Кремля. Эта вражда — она и для большой страны Советского Союза сыграла если не главную роль, то в значительной степени негативную роль в распаде. А после она не дала как-то достойно обеспечить существование Горбачева», — цитирует Станкевича «Царьград». Именно из-за того, что о судьбе Горбачева после ухода из власти не позаботились, ему пришлось фигурировать «в рекламных роликах». А это не красило лидера великой державы, добавляет политолог. Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего президента СССР. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немцы в огромном долгу перед Горбачевым, а Наина Ельцина вспомнила его трагические ошибки.

Именно личная вражда между Борисом Ельциным и Михаилом Горбачевым сыграла важную роль в распаде Советского Союза. Таким мнением поделился политолог Сергей Станкевич. «… Личная вражда между Горбачевым и Ельциным сохранялась в течение последних лет пребывания Горбачева у власти и продолжилась и дальше, после его ухода из Кремля. Эта вражда — она и для большой страны Советского Союза сыграла если не главную роль, то в значительной степени негативную роль в распаде. А после она не дала как-то достойно обеспечить существование Горбачева», — цитирует Станкевича «Царьград». Именно из-за того, что о судьбе Горбачева после ухода из власти не позаботились, ему пришлось фигурировать «в рекламных роликах». А это не красило лидера великой державы, добавляет политолог. Михаил Горбачев скончался 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким бывшего президента СССР. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немцы в огромном долгу перед Горбачевым, а Наина Ельцина вспомнила его трагические ошибки.