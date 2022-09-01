Мэрия Екатеринбурга помогла бизнесмену, раздражающему авторитетный клан, заработать на выборах

Источник: восемь топ-чиновников получили деньги на переизбрание свердловского губернатора

01 сентября 2022 в 19:50 Размер текста - 17 +

Власти начали сотрудничать с Александровым в начале 2010-х Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Не преследуя такой цели, мэрия Екатеринбурга помогла заработать на губернаторских выборах бизнесмену Артему Александрову, которого называют лидером известной в специфических кругах группы «Четырехсотые» (хотя сам он такую связь не подтверждает). Главам районов, по данным URA.RU, выделили деньги на зачистку своих территорий от оппозиционной агитации, и если раньше они работали с Александровым на безвозмездной основе, то теперь привлекают его как полноценного подрядчика. О том, что Александров в последние годы выполняет деликатные поручения властей на выборах, URA.RU уже писало. «К Артему обратились и в этом году — из областного предвыборного штаба. По его заказу „Четырехсотые“ помогали уничтожать агитацию [соперников действующего губернатора Евгения Куйвашева] в нескольких свердловских городах. И в двух районах Екатеринбурга. Но везде бесплатно. Это такой вклад Александрова в добрые отношения с чиновниками. С недавних пор количество екатеринбургских районов, с которыми он работает, увеличилось до четырех-пяти. Из-за того, что главам [районов] наконец дали средства на оплату таких услуг», — рассказал один из источников. Новость по теме Мэру Екатеринбурга отказали в деньгах на переизбрание Куйвашева Этому якобы предшествовала интрига, утверждает другой собеседник. Известно, что к активности Александрова скептически относятся в крупной группе авторитетных бизнесменов, представленных в гордуме. «Чтобы Александров не получил финансирование, они убеждали мэрию не выделять средства районам. Поскольку понимали, кого те наймут», — объяснил инсайдер. Впрочем, сразу два источника в мэрии заявили, что, во-первых, подобных разговоров не было и быть не могло, а во-вторых, администрации без разницы, с кем работают префекты, — «лишь бы выполняли задачу». В разговоре с корреспондентом сам Артем Александров заявил, что вопрос о сотрудничестве на выборах лучше адресовать городским властям. В пресс-службе мэрии от комментариев воздержались. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Не преследуя такой цели, мэрия Екатеринбурга помогла заработать на губернаторских выборах бизнесмену Артему Александрову, которого называют лидером известной в специфических кругах группы «Четырехсотые» (хотя сам он такую связь не подтверждает). Главам районов, по данным URA.RU, выделили деньги на зачистку своих территорий от оппозиционной агитации, и если раньше они работали с Александровым на безвозмездной основе, то теперь привлекают его как полноценного подрядчика. О том, что Александров в последние годы выполняет деликатные поручения властей на выборах, URA.RU уже писало. «К Артему обратились и в этом году — из областного предвыборного штаба. По его заказу „Четырехсотые“ помогали уничтожать агитацию [соперников действующего губернатора Евгения Куйвашева] в нескольких свердловских городах. И в двух районах Екатеринбурга. Но везде бесплатно. Это такой вклад Александрова в добрые отношения с чиновниками. С недавних пор количество екатеринбургских районов, с которыми он работает, увеличилось до четырех-пяти. Из-за того, что главам [районов] наконец дали средства на оплату таких услуг», — рассказал один из источников. Этому якобы предшествовала интрига, утверждает другой собеседник. Известно, что к активности Александрова скептически относятся в крупной группе авторитетных бизнесменов, представленных в гордуме. «Чтобы Александров не получил финансирование, они убеждали мэрию не выделять средства районам. Поскольку понимали, кого те наймут», — объяснил инсайдер. Впрочем, сразу два источника в мэрии заявили, что, во-первых, подобных разговоров не было и быть не могло, а во-вторых, администрации без разницы, с кем работают префекты, — «лишь бы выполняли задачу». В разговоре с корреспондентом сам Артем Александров заявил, что вопрос о сотрудничестве на выборах лучше адресовать городским властям. В пресс-службе мэрии от комментариев воздержались.