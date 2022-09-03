Тренер «Урала» заявил, что команда нуждается в качественных игроках. Видео

Главный тренер "Урала" Гончаренко после поражения от "Динамо" заявил о необходимом усилении команды

04 сентября 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Виктор Гончаренко после поражения от «Динамо» заявил, что клуб нуждается в усилении Фото: Алексей Колчин © URA.RU Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко заявил, что команда нуждается в качественных игроках. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции после поражения от московского «Динамо» в рамках восьмого тура МИР РПЛ 22/23. «Мы сейчас этим и занимаемся (усилением состава — прим. ред.). У нас есть наработки, надеюсь, что у нас получится. Потому что понятно, что для того, чтобы получить порцию уверенности, нам нужны качественные игроки, которые создадут нужный фундамент команды», — сказал Гончаренко. ФК «Урал» в гостях уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Эта неудача стала седьмой в восьми играх текущего чемпионата. По итогам матча Виктор Гончаренко заявил, что игра была хорошей и эмоциональной. «Игра получилась хорошей и эмоциональной. Мне хочется сказать спасибо ребятам, несмотря на отрицательный результат. Они играют на максимуме и пробуют все то, что мы просим. Но, к сожалению, в простых ситуациях теряются. Из-за этого мы не можем добиться нужного результата, но нам нужно продолжать улучшать качество [игры]», — резюмировал Гончаренко. «Урал» после матча с «Динамо» занимает последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице. В восьми матчах чемпионата команда проиграла семь раз и единожды сыграла вничью — в активе уральцев всего один набранный балл. За восемь туров «Урал» забил два мяча и пропустил — 17. Ранее свою долгожданную первую победу в текущем сезоне ФК «Урал» одержал в матче против ФК «Сочи». Уральцы обыграли оппонентов со счетом 2:0 в рамках Кубка России. В последнем матче чемпионата «Урал» играл с питерским «Зенитом», в котором проиграл со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко заявил, что команда нуждается в качественных игроках. Об этом он сообщил на послематчевой пресс-конференции после поражения от московского «Динамо» в рамках восьмого тура МИР РПЛ 22/23. «Мы сейчас этим и занимаемся (усилением состава — прим. ред.). У нас есть наработки, надеюсь, что у нас получится. Потому что понятно, что для того, чтобы получить порцию уверенности, нам нужны качественные игроки, которые создадут нужный фундамент команды», — сказал Гончаренко. ФК «Урал» в гостях уступил московскому «Динамо» со счетом 1:2. Эта неудача стала седьмой в восьми играх текущего чемпионата. По итогам матча Виктор Гончаренко заявил, что игра была хорошей и эмоциональной. «Игра получилась хорошей и эмоциональной. Мне хочется сказать спасибо ребятам, несмотря на отрицательный результат. Они играют на максимуме и пробуют все то, что мы просим. Но, к сожалению, в простых ситуациях теряются. Из-за этого мы не можем добиться нужного результата, но нам нужно продолжать улучшать качество [игры]», — резюмировал Гончаренко. «Урал» после матча с «Динамо» занимает последнюю, 16-ю, строчку в турнирной таблице. В восьми матчах чемпионата команда проиграла семь раз и единожды сыграла вничью — в активе уральцев всего один набранный балл. За восемь туров «Урал» забил два мяча и пропустил — 17. Ранее свою долгожданную первую победу в текущем сезоне ФК «Урал» одержал в матче против ФК «Сочи». Уральцы обыграли оппонентов со счетом 2:0 в рамках Кубка России. В последнем матче чемпионата «Урал» играл с питерским «Зенитом», в котором проиграл со счетом 4:0 в пользу гостей. Помимо этого уральские футболисты проиграли клубу из Нижнего Новгорода, потерпели поражение в игре со «Спартаком» со счетом 0:2. Матч с ЦСКА закончился неудачей со счетом 0:2.