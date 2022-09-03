03 сентября 2022
02 сентября 2022

В Челябинске ищут детей, которые камнем разбили дорогое авто

В Челябинске дети кидались камнями с крыши и разбили чужой Porsche
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Дети кидались камнями с крыши и попали в автомобиль (фото из архива) Фото:

Дети в Челябинске кидались камнями с крыши многоэтажного дома и повредили припаркованный рядом дорогой автомобиль. Владельцы пострадавшей машины разыскивают виновников инцидента.

«4 сентября около семи часов вечера трое детей 10-14 лет кидали огромные булыжники с крыши дома по улице Елькина, 76А. Мальчики намеренно целились в людей и машины. К сожалению, по нашей машине попал один из булыжников, заявление было написано, мальчики сбежали, но есть фото и видео доказательства их виновности», — сообщили владельцы поврежденного автомобиля, чей рассказ публикует Telegram-канал «Новости Челябинска».

Очевидцы уточняют, что с крыши подростки скинули как минимум четыре кирпича и лопату. Полиция составила протокол по факту произошедшего. Судя по видеозаписи инцидента, повреждения получил красный Porsche — упавший с крыши камень оставил вмятину на капоте.

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Дети в Челябинске кидались камнями с крыши многоэтажного дома и повредили припаркованный рядом дорогой автомобиль. Владельцы пострадавшей машины разыскивают виновников инцидента. «4 сентября около семи часов вечера трое детей 10-14 лет кидали огромные булыжники с крыши дома по улице Елькина, 76А. Мальчики намеренно целились в людей и машины. К сожалению, по нашей машине попал один из булыжников, заявление было написано, мальчики сбежали, но есть фото и видео доказательства их виновности», — сообщили владельцы поврежденного автомобиля, чей рассказ публикует Telegram-канал «Новости Челябинска». Очевидцы уточняют, что с крыши подростки скинули как минимум четыре кирпича и лопату. Полиция составила протокол по факту произошедшего. Судя по видеозаписи инцидента, повреждения получил красный Porsche — упавший с крыши камень оставил вмятину на капоте.
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