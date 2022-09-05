В Челябинске в День города перекроют восемь улиц

В Челябинске в День города перекроют восемь улиц - схама, улицы, расписание

06 сентября 2022 в 13:59 Размер текста - 17 +

Центр Челябинска будет перекрыт до 23:00 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске в День города, 10 сентября, перекроют восемь улиц в центре города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, часть из них перекроют на время праздничного концерта на Театральной площади, другую часть перекроют из-за салюта. «Для проведения праздничного концерта на Театральной площади перекроют движение по улице Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина. Водители не смогут проехать по улице с 17.00 до 23.00», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там добавили, что на время праздничного фейерверка с 20:00 до 23:00 перекроют движение по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы, по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса, по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной. Также нельзя будет проехать по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда, по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда и по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта. Празднование Дня города будет длится две недели, с 3 по 18 сентября. За это время в Челябинске пройдет 31 мероприятие. Основной день праздника назначен на 10 сентября. Для жителей организуют множество развлечений на весь день. Завершится празднование салютом на набережной реки Миасс, который продлится 12 минут.

В Челябинске в День города, 10 сентября, перекроют восемь улиц в центре города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации города, часть из них перекроют на время праздничного концерта на Театральной площади, другую часть перекроют из-за салюта. «Для проведения праздничного концерта на Театральной площади перекроют движение по улице Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина. Водители не смогут проехать по улице с 17.00 до 23.00», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. Там добавили, что на время праздничного фейерверка с 20:00 до 23:00 перекроют движение по Свердловскому проспекту от проспекта Ленина до проспекта Победы, по улице Труда от улицы Российской до улицы Энгельса, по улице Братьев Кашириных от улицы Российской до улицы Краснознаменной. Также нельзя будет проехать по улице Кирова от проспекта Победы до улицы Труда, по улице Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда и по улице Красной от проспекта Ленина до улицы 8 Марта. Празднование Дня города будет длится две недели, с 3 по 18 сентября. За это время в Челябинске пройдет 31 мероприятие. Основной день праздника назначен на 10 сентября. Для жителей организуют множество развлечений на весь день. Завершится празднование салютом на набережной реки Миасс, который продлится 12 минут.