В Челябинске ФСБ провела обыски у участников террористического движения

В Челябинске сотрудники ФСБ России провели оперативные мероприятия у сторонников организации «Колумбайн», признанной террористической, и запрещенной на территории РФ. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.
«В Челябинске в числе других 46 городов прошли оперативные мероприятия у 187 участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств. По предварительным данным, есть задержанный», — рассказал источник.
В пресс-службу УФСБ по Челябинской области направлен запрос. Информацию в ведомстве не комментируют.
Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о масштабных ОРМ по всей стране. Обыски прошли у участников запрещенного движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировки «Маньяки; культ убийств». У 30 человек изъяли ножи, сотовые телефоны и рации, экстремистские материалы, видеозаписи опасных акций прямого действия.
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