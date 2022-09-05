05 сентября 2022

В Челябинске ФСБ провела обыски у участников террористического движения

В Челябинске ФСБ провела обыски у участников террористического движения "Колумбайн"*
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция торжественного построения войск Челябинского гарнизона. Челябинск, фсб
У подозреваемых сотрудники ФСБ изъяли опасную литературу Фото:

В Челябинске сотрудники ФСБ России провели оперативные мероприятия у сторонников организации «Колумбайн», признанной террористической, и запрещенной на территории РФ. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«В Челябинске в числе других 46 городов прошли оперативные мероприятия у 187 участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств. По предварительным данным, есть задержанный», — рассказал источник.

В пресс-службу УФСБ по Челябинской области направлен запрос. Информацию в ведомстве не комментируют.

Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о масштабных ОРМ по всей стране. Обыски прошли у участников запрещенного движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировки «Маньяки; культ убийств». У 30 человек изъяли ножи, сотовые телефоны и рации, экстремистские материалы, видеозаписи опасных акций прямого действия.

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В Челябинске сотрудники ФСБ России провели оперативные мероприятия у сторонников организации «Колумбайн», признанной террористической, и запрещенной на территории РФ. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «В Челябинске в числе других 46 городов прошли оперативные мероприятия у 187 участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств. По предварительным данным, есть задержанный», — рассказал источник. В пресс-службу УФСБ по Челябинской области направлен запрос. Информацию в ведомстве не комментируют. Ранее центр общественных связей ФСБ России сообщил о масштабных ОРМ по всей стране. Обыски прошли у участников запрещенного движения «Колумбайн» и украинской радикальной группировки «Маньяки; культ убийств». У 30 человек изъяли ножи, сотовые телефоны и рации, экстремистские материалы, видеозаписи опасных акций прямого действия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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