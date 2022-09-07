Пермский завод бытовой техники срочно ищет новых сотрудников

В Пермском крае «Лысьвенский завод бытовой техники» ищет сотрудников

Рабочим обещают официальное трудоустройство и расширенный соцпакет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае расширяет штат ООО «Лысьвенский завод бытовой техники». Предприятие объявило о срочном наборе новых сотрудников в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

«Завод открывает вакансии по специальностям: инженер-конструктор, экономист по материально-техническому снабжению, оператор станка с ЧПУ, грузчик, слесарь-инструментальщик, штамповщик, маляр на участок порошкового окрашивания и другие. Предлагаем официальное трудоустройство и расширенный соцпакет», — сообщается в объявлении.

Уровень заработных плат в объявлении не указан. За подробной информацией соискателей просят обращаться в отдел кадров предприятия. Завод является одним из крупнейших в Пермском крае производителей газовых, электрических и комбинированных плит. По данным сервиса СБИС, в 2021 году предприятие получило чистую прибыль в 59 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет рабочих предприятие «Протон-ПМ». Заводу требуются десятки сотрудников на производство ракетных двигателей.