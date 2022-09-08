Челябинцам рассказали, в каких банках выгоднее держать деньги

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области выяснили, в каких банках клиентам дают самые выгодные предложения по вкладам сроком на год и сумме до одного миллиона рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП, в целом российские банки продолжают снижать ставки по вкладам.
«Ставки по банковским вкладам после сильного роста в марте упали ниже значений на начало года. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в крупнейших банках страны снизилась с начала года на 0,903% и составила на 1 сентября 6,835%», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.
На сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на 1 год и суммой вклада 1 млн рублей):
- Газпромбанк до 7,66%;
- ПочтаБанк до 7,5%;
- Россельхозбанк до 7,4%;
- ВТБ до 7,23%;
- Сбербанк до 7,23%;
- Совкомбанк до 7,23%;
- РосБанк до 7,23%;
- Челябинвестбанк до 6,91%;
- Челиндбанк до 6,9%;
- ОТП Банк до 5,6%.
В ведомстве отмечают, что пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки.
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