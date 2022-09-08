Челябинцам рассказали, в каких банках выгоднее держать деньги

В КСП составили рейтинг Челябинской области, где выгоднее держать деньги

В КСП составили рейтинг ТОП-10 крупных банков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области выяснили, в каких банках клиентам дают самые выгодные предложения по вкладам сроком на год и сумме до одного миллиона рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе КСП, в целом российские банки продолжают снижать ставки по вкладам.

«Ставки по банковским вкладам после сильного роста в марте упали ниже значений на начало года. Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в крупнейших банках страны снизилась с начала года на 0,903% и составила на 1 сентября 6,835%», — заявили URA.RU в пресс-службе КСП.

На сегодняшний день ТОП-10 наиболее крупных банков в Челябинской области дают следующие предложения по вкладам (со сроком на 1 год и суммой вклада 1 млн рублей):

Газпромбанк до 7,66%;

ПочтаБанк до 7,5%;

Россельхозбанк до 7,4%;

ВТБ до 7,23%;

Сбербанк до 7,23%;

Совкомбанк до 7,23%;

РосБанк до 7,23%;

Челябинвестбанк до 6,91%;

Челиндбанк до 6,9%;

ОТП Банк до 5,6%.

В ведомстве отмечают, что пиковое значение максимальной процентной ставки по вкладам в 2022 году наблюдалось в первой декаде марта. В данный период времени она достигала значений 20,51%. Основной причиной для колебаний ставок по депозитам стало повышение ключевой ставки.