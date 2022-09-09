Власти Херсонской области: участники контрнаступления Украины попали в плен

Российские войска взяли в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов.
«Пленные есть. Я их сам лично видел. Это люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — заявил Стремоусов РИА «Новости».
По его словам, украинские власти не ведут подсчет погибших. «Мы дадим отпор этому нацизму», — подытожил замглавы администрации области.
Ранее сообщалось, что в ЛНР содержат более тысячи добровольно сдавшихся бойцов ВСУ. Об этом заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял он.
Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян - спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!
Российские войска взяли в плен украинских военных, принимавших участие в контрнаступлении на Херсонскую область. Об этом сообщил заместитель главы администрации области Кирилл Стремоусов. «Пленные есть. Я их сам лично видел. Это люди, которых киевский режим загнал в окопы, а затем бросил в самоубийственную атаку», — заявил Стремоусов РИА «Новости». По его словам, украинские власти не ведут подсчет погибших. «Мы дадим отпор этому нацизму», — подытожил замглавы администрации области. Ранее сообщалось, что в ЛНР содержат более тысячи добровольно сдавшихся бойцов ВСУ. Об этом заявила омбудсмен ЛНР Виктория Сердюкова. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее целями стали демилитаризация и денацификация Украины, заявлял он.